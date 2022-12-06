警毆打青少年、非法搜查… 新州帕特森警民隔閡愈來愈大

新澤西州帕特森四年來至少有12名警察因行為不當受到刑事指控，居民對警察感到恐懼和不信任。(取材自臉書)

為新澤西州 帕特森市(Paterson)全城15萬居民提供服務和保護的400名警察 ，大多數是非裔或棕色人種，與市民人口結構相仿。但居民對警察的恐懼和不信任，仍然根深蒂固；警民芥蒂和隔閡愈拉愈大；對許多民眾來說，當地警察的族裔背景為何，意義甚微。

帕特森市居民和社區活動人士表示，四年來至少有12名警察因行為不當受到刑事指控，為解決過去三年對警察提起的16起民權訴訟，當局已支付200萬元。

42歲的市民詹姆斯-洛厄里 (Monique James-Lowery)自稱他侄子向警方求助兩天後死亡，他說：「我們生活在地獄裡。這裡的警察只關心『藍色』(意指警察本身)。」27歲居民邦妮·岡薩雷斯 (Bonnie Gonzalez) 則說：「帕特森警察本身就是罪犯；當你成為問題時，又怎能專注解決問題？」

去年12月29日，一名男子逃避警察追捕時遭槍殺，引發社區憤慨，要求改革。今年舉行返校街坊節時，一名青少年遭警毆打，緊張再度升高。41歲的德海蘇斯(Felix DeJesus)今年2月被警拘留，稍晚在一個公園獲釋後失蹤。到了10月，一名警佐和手下四名員警因為非法搜查有色人種民眾、偷他們的錢並編寫假報告，被判到聯邦監獄 服刑，第六名員警獲緩刑。

刑事司法專家往往敦促警察部門聘用應反映所服務社區的人口結構，稱如此更能與居民建立聯繫和了解文化規範，為警務工作帶來重要視角，但專家表示，對邊緣化社區來說，警察雇用多元化，並非解決警務問題的全部答案。

曾任警察的西東大學(Seton Hall University)執法行政領導力項目主任謝伊(Thomas Shea)表示，警察是否能服務社區「取決於警察素質，更重要的是警察部門文化。」

帕特森社區領袖表示，改善關係需要社區和警察部門的共同努力；全國有色人種促進法律協會(NAACP)帕特森分會主席克雷頓牧師(Rev. Kenneth Clayton)指出，「如果雙方脫節並互相指責，任何事情都無法解決」。