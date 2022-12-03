馬泰風味CoCo椰子林 讓您的味蕾跳動起來

馬泰美食多用檸檬、辣椒、咖喱、椰子等材料烹飪，口味以酸、辣、甜為主，菜餚充滿著濃郁的南洋風情。

天冷了，讓您的味蕾跳動起來！歡迎新州 的華人 朋友們換換口味來品嘗純正馬泰風味的CoCo椰子林。經營多年的新州老牌餐廳COCO椰子林曾被DAILY NEWS，THE NEW YORK TIMES,CHANNEL II NEWS相繼報導，以親民的價格，優質的服務和特色好吃的東南亞 美食吸引著新州的食客們。

CoCo椰子林供應各款正宗馬來和泰國小食，各式煲仔麵飯及飯後怡情甜品和飲品。店家特別推薦椰林小食沙爹系列，香烤豬扒，椰子林豆腐，正宗蝦麵，酸菜魚頭米粉，海南雞，牛仔骨，乾炒銀針粉，鐵板豆腐......歡迎您逐一品嘗。

CoCo椰子林最大特色之一就是咖喱系列所用的香料均從馬來西亞進口，味道正宗，濃郁香稠。乾咖喱牛肉和咖喱牛腩煲都是大家非常喜歡的菜。馬來西亞的咖喱中會加入一些椰漿來調味，這樣做出來的咖喱菜系有一種獨特香味，加上肉質軟爛香味濃郁的牛腩，讓您越吃越過癮，回味無窮。其它還有香烤豬扒，鐵板豆腐也都是您一定不要錯過的精選特色菜品。

椰子林為方便外賣取餐方便，特設Drive-Thur窗口。現在掃碼訂餐輸入Coupon Code:CoCo15 可立享首單15%OFF，歡迎惠顧。電話：732-777-1300、 732-777-1301；地址：1803 Lincoln Hwy(Route 27) Edison, NJ 08817；週三休息；網址: www.cocoasiancuisine.com