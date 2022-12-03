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資深財務顧問Cindy Li 12/10退休規劃策略講座

本報新澤西訊
本次研討會講員Cindy Li，是一位資深財務顧問，熟悉市場上多種財務產品，百萬圓桌會員，並獲得多家保險公司白金獎和金獎、總統成就獎等。
本次研討會講員Cindy Li，是一位資深財務顧問，熟悉市場上多種財務產品，百萬圓桌會員，並獲得多家保險公司白金獎和金獎、總統成就獎等。

最近美國的經濟狀況不太好，股市持續下跌，三大股指都已跌入熊市，很多人的退休帳戶大大縮水。同時，通貨膨脹達到40年來最高，經濟衰退明顯。在這樣的背景下，大家都希望自己的退休規劃可以做到在動盪中求穩，活到老，領到老，持續終生；或者N年後可以全部一次性取出。

  這樣的退休規劃產品都有哪些呢？各有什麼特點？年金產品日新月異，很多保險公司也在改良並陸續推出更加有市場競爭力的產品。為此理財專家Cindy Li定於12月10日（星期六）上午十點舉辦一場專題研討會，為大家詳細介紹並精闢分析各種退休規劃策略。

  研討會主要內容有：1、退休規劃中保本與穩定增長的重要性；2、各類退休規劃的特點；3、年金介紹；4、目前熱門的年金產品分析比較；5、如何選擇適合自己的產品，做好長期財務規劃； 6、實例分析。

  研討會時間：12月10日(星期六)上午10：00-12：00；地點：APA Hotel， 120 Wood Avenue South, Iselin NJ 08830，歡迎參加，座位有限，敬請提前訂位，以免向隅。訂位電話：732-788-5856（劉老師）。

退休 保險 通貨膨脹

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