POC中西美食一站吃到飽 年節聚會不二首選

餐廳提供幾十種壽司外加100多種美味餐品，包括生蠔，蛤蜊，螃蟹以及羊排和牛排等。

年底節假日是各種家庭聚會，公司聚餐年會等活動舉辦最多的時期，大家都想找到一處既要環境優美又有美食 品嘗的好地方，這裡推薦給您的POC餐廳絕對不會讓您失望。

位於Hackensack的POC高檔自助餐廳可同時容納兩百多人就餐，並特設2個專屬包房，可承接20人至90人的大型聚會。場地寬敞，環境優雅，停車位充足，交通便利。餐廳現在還特別推出優惠券，憑本報廣告剪報，在店內消費滿35元立減5元，消費滿75元立減10元，團體聚餐另有折扣優惠，請華人 朋友們提早預約，聚會早安排。

作為新州高級自助餐廳，POC從開業至今深受大家的喜愛，每逢節假日食客絡繹不絕。這家集中西高檔美食於一身，採用拉斯維加斯奢華自助餐風格，重質保量，讓顧客吃到嘴裏的每一口都是好東西。該店為廣大食客提供幾十種高檔日式壽司、各式海鮮、香炙羊排、秘製排骨、及各種高級牛排…POC壽司主廚採用高品質魚生,特選壽司米，洗米、煮飯的過程皆嚴格管控，因此POC的壽司除了新鮮，口感特別好，一試便知與眾不同。

POC還有品種繁多的甜品，樣樣精緻可口，貼心的小巧設計可以讓您一次品嘗多種不同口味的甜品: 焦糖布丁、義式提拉米蘇、巧克力慕思…喜歡甜點的食客飽餐之後不妨叫上一杯咖啡 ，細細品嚐一塊提拉米蘇，或者一份焦糖布丁，那絕對會為此一餐畫下完美的句點。