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2022鄉音-知宇杯高爾夫友誼賽 完美落幕

本報新澤西訊

2022鄉音-知宇杯高爾夫友誼賽日前在新州羅格斯大學高爾夫球場順利舉辦。鄉音高爾夫球隊的24位球友經過總共5小時的比拼，順利完成了18洞、“混合賽制”的比賽，胡知宇律師，田玉民老師和謝瑩分別斬獲“前三甲”。

  當天24名球員共分成6組進行比賽，整個比賽過程平穩流暢，各組隊員遵守賽事規則、相互配合默契、發揮最佳水準，在團結友好的氛圍中如期完成比賽。由胡知宇律師，田玉民老師和謝瑩分獲前三名。

  本次友誼賽是在稍早“鄉音2022金秋音樂會”落幕後開始籌備的。雖籌備時間不長，卻在鄉音高爾夫俱樂部內部引起了強烈的反響，眾球友紛紛報名、踴躍參加，多位熱心人士慷慨解囊、贊助比賽。球賽正式開始前，俱樂部還組織了果嶺高球培訓班，由田玉民老師現場輔導新人選手“推杆、擊球、站姿”等技巧。

  本次比賽在賽制上引入了混合制(不記分的Scramble)，以兼顧不同水準球友同時參賽。在此“鄉音特色”賽制下，8名新手球員在老選手的帶領和鼓勵下，勇敢揮杆、果斷擊球，充分調動了自己對高爾夫這項運動的熱情和學習積極性，完美感受到了高爾夫的特有魅力。特別是胡知宇律師和田玉民老師，他們在無微不至關照“徒弟球員”的同時，個人還取得了驕人的成績。

  值得一提的是，胡知宇，田玉民，魯山，汪世忠為本次友誼賽慷慨解囊，共贊助上千元，使比賽得以在人員組織、場地租用、用品調動等各個環節都日臻完善，最後在溫馨愉快的氛圍中落下帷幕。

  鄉音高爾夫團隊是在新冠疫情中誕生的年輕組織，2021年1月由來自鄉音合唱團及其他各行各業的愛好高爾夫的人士共同組建，一直活躍在新州中部地區，大多數成員的球齡不足兩年。雖然年輕，但這個近百人的團體在胡知宇律師、田玉民老師等幾位熱心人士的帶領和輔導下，已經協助一大批零基礎愛好者實現了打高爾夫的願望。每次打球時，大家交流切磋、技藝共長，不少新球友進步神速，僅一年多球齡就能打進一百杆以內。

 不僅如此，高爾夫球隊自成立以來，對鄉音合唱團的排練演出也給予了大力支持。一些球員還參加了合唱團的演唱、義工、捐助等活動，在為弘揚中華文化做貢獻的同時，也豐富了自己的業餘生活。

  鄉音合唱團真誠歡迎鍾情歌唱的各界人士加入！有意者請電話或短信樊大平:908 217 2480，或電郵：[email protected]

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