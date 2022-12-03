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野生火雞橫行惱人 新州居民投訴

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州漸多野生火雞從野外遷往市郊，於部分社區恣意橫行引來投訴。(Getty Images)
新澤西州漸多野生火雞從野外遷往市郊，於部分社區恣意橫行引來投訴。(Getty Images)

新澤西州漸多野生火雞從野外遷往市郊，在靠近人類居住地的區域覓食，於部分社區恣意橫行，引來民眾投訴。

新州環保廳高地獵鳥生物學者史隆恩(Jimmy Sloan)表示：「火雞是一種適應力強的鳥類，能夠在許多不同的棲息地存活。」新州21郡都有野火雞的蹤影。

野火雞過去在美國曾經繁衍數目眾多，但過去400多年來的工業化及都市化摧毀許多的天然棲息地。新州的棲息地損失最慘重，當地的野火雞1977年幾乎消失殆盡，同年，新州魚類及野生動物管理局(Division of Fish and Wildlife)將22隻火雞放歸野外，開啟復育計畫，如今該計畫似乎取得巨大成功。

今年感恩節，整個新州預估有2萬1000隻野生火雞在外四處遊蕩，但這些不速客並不一定受到歡迎。

火雞與許多鳥類一樣，是領土意識很強的動物，會捍衛自己的地盤，有攻擊性，此外，野火雞身形龐大還會成群結隊聚在一起，尤其在冬季，相當難纏。

牠們是受魚類及野生動物管理局管制的物種，春秋兩季當局負責監管火雞獵捕。州政府指出，2022年野火雞獵捕數量為2428隻，略多於去年的2327隻，史隆恩表示新州的野火雞數量似乎於2006左右達到高峰，預估約2萬3000隻，此後數量些微下滑，現在趨於穩定。

儘管如此，對食物的需求仍將野火雞誘出林地，進入農場及其他領域，一些火雞已經學會在郊區播種的草坪，或者許多人在後院放置的餵食器覓食。

2019年，野火雞已經在湯姆斯河(Toms River)地區到處搞破壞，曾擔任MLB紐約大都會及洋基隊的三壘手佛瑞澤(Todd Frazier)與其他團隊曾在推特發文，呼籲州長墨菲(Phil Murphy)出面解決。

當局已除掉一些野火雞，但牠們對湯姆斯河的假日城(Holiday City)仍是個問題。

史隆恩表示，部分地區今年秋季投訴火雞擾人，魚類及野生動物管理局已有回應。

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