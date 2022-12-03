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寵物豬被棄養 德拉瓦流浪豬大增 疾病風險升

編譯徐薏茹／綜合報導
德拉瓦州內住宅區與鄉村地區無人管理的大肚豬大量增加，引起農業官員警覺。（Getty Images）
德拉瓦州內住宅區與鄉村地區無人管理的大肚豬大量增加，引起農業官員警覺。（Getty Images）

德拉瓦州農業廳(Delaware Department of Agriculture)日前表示，州內住宅區與鄉村地區無人管理的大肚豬(potbellied pig)大量增加，豬隻在外肆意亂晃，引起農業官員警覺，財產損害與感染疾病的風險也跟著增加。

農業廳指出，寵物豬被棄養是造成流浪豬大增的主因，「無法再管理這些動物的飼養主可能會棄養，讓豬隻四處亂跑。」

農業廳表示，買家經常不清楚這些寵物豬可以長到多大，也不曉得飼養牠們的困難程度，賣家經常用「微型豬」(micro pigs)、「迷你豬」 (mini pigs)、「茶杯豬」(teacup pigs)等詞彙來吸引買家。實際上，大肚豬可以長到200磅，壽命約20年。

農業廳官員說，這些豬隻很早便有生殖能力，雌大肚豬三個月大時就可受孕，公大肚豬八周大時已經可繁殖後代。

大肚豬數目膨脹，在2016年首度成為棘手問題，官員擔心這些在外亂逛的大肚豬會繁衍出野生的豬群，導致更多的財產損失，並增加如豬流感、沙門氏菌(salmonella)等疾病的風險。

根據聯邦農業部資訊，野生豬隻是逃脫的家豬、歐亞野豬，以及兩者混種的合體，目前至少已有35州通報出現野豬，主要位於南方。

在東北部的賓州、佛蒙特州新罕布夏州也有已知的野豬豬群。

野豬會挖掘並破壞莊稼，也會在水道或溼地留下排泄物，汙染水源並增加人類、野生動物與家畜感染疾病的風險。

德拉瓦農業廳呼籲家裡飼養大肚豬的民眾替其節紮，防止無計畫的繁衍。

新罕布夏州 德拉瓦州 佛蒙特州

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