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3動物組織緊急請求 新州獵熊季叫停

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州原定12月5日展開的獵熊季，被該州上訴法院法官暫時叫停。(Getty Images)
新澤西州原定12月5日展開的獵熊季，被該州上訴法院法官暫時叫停。(Getty Images)

新澤西州原定12月5日展開的獵熊季，11月30日被該州上訴法院法官暫時叫停。法官同意「新州動物保護聯盟」、「美國人道協會」和「動物之友」三個動物權利組織提出的緊急請求，使動物保護組織獲得一大勝利。

墨菲州長長期以來矢言終止獵熊活動，並在2020年獵熊季結束後正式告終。但他兩周前突然改變立場，州府迅速制定出今年的獵熊計畫，定12月5日開始獵捕，為期六天。

法官要求動物保護組織於12月2日下午4時前提交動議，州魚類及野生動物管理局需在12月5日下午4時前答覆。雙方將在法庭展開激辯，尚不知雙方的爭議在法官規定的最後期限前會有何結果，獵熊活動能否重新開放，獵人正在觀望， 但自2003年新州恢復獵熊活動以來，這種局面經常出現。

獵熊季重新恢復以來，經常成為兩黨爭議的話題，克里斯蒂(Chris Christie)等共和黨州長贊成獵熊，但麥格里維(Jim McGreevey,)、柯翟(Jon Corzine)和目前的墨菲等民主黨州長通常持反對態度。

動物保護組織表示，州漁業和野生動物管理局沒有準確估算出熊的數量，因此捕獵將對受保護的動物物種造成不可挽回的傷害。他們申請緊急禁制令時表示：「准許狩獵的緊急規則是假設熊的數量從大約3000頭，兩年內增加到4000頭，但目前對熊的數量並沒有科學計算。」

新州2020年以來未開放獵熊活動，墨菲州長主張用非致命的措施控制熊的數量增長，但州魚類和野生動物管理局稱，民眾投訴看到熊的次數劇升，增幅達237%，因此引發授權獵熊的緊急規則。

動物保護組織的代表對州上訴法官的決定感到滿意，他們將提出法律動議，挑戰新州漁獵委員會頒布的緊急獵熊許可。

獵熊季與獵鹿季均為六天，都在同一段時間，許多獵鹿人也買了獵熊許可，但不知屆時能否使用。狩獵組織「新州戶外運動聯盟」表示，熊的數量應控制在1500頭以內，增加到近4000頭絕不是好消息。

新州 新澤西州 民主黨

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