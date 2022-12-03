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都市計畫部分復活 費城華埠將蓋可負擔老人公寓

編譯陳韻涵／綜合報導
費城華埠東緣將興建一棟租金可負擔得起的老人公寓。(Visit Philadelphia網站)
費城華埠東緣將興建一棟租金可負擔得起的老人公寓。(Visit Philadelphia網站)

費城華埠東緣將興建一棟可負擔老人公寓，這棟51戶的建築是2017年雄心計畫的一環，但該計畫受資金短缺和新冠肺炎疫情等因素影響而在2020年告吹，擁有土地的費城重畫局近期決定除新恢復這部分計畫，造福長者。

此計畫原定為多個法律援助團體興建綜合辦公室，另有寬敞公共空間和一家酒店，並在第九街(Ninth St.)和萬安街(Vine St.)附近興建大量符合市場價格的公寓，但該計畫後來缺資金，又受到疫情重創，2020年宣告終止。

開發商「潘洛斯」(Pennrose)、社區倡議團體「費城華埠發展會」(PCDC)，以及擁有土地的費城重畫局諮商後，決定重啟部分計畫。

潘洛斯的可負擔住宅規畫員琳賽‧山姆西(Lindsey Samsi)說：「若沒有要貫徹興建三棟高樓的大計畫，那我們能達成的最重要項目會是什麼呢？顯然是可負擔的老人公寓。」

費城市民設計審查委員會開會前公開的文件顯示，該建築的一樓有交誼廳和大花園、管理辧公室，入口在第九街。公寓格局有套房、一臥與兩臥混合的設計，費用約為當地收入中位數的60%，或是套房月租1042元。

這棟老人公寓北面萬安街，西朝第九街，面南是一排兩、三層樓的住商公寓，一樓為店面；公寓樓最高五層，以免鄰居覺得壓迫。

PCDC執行主任陳國賢(John Chin)說：「我們要確保這棟坐落第九街的公寓融入既有街坊，無論是容積、密度和高度。」

這項開發案將耗資2300萬元打造，造價不到疫情前雄心擬蓋12樓共126戶計畫的一半。

山姆西說：「我們將尋求全面的都市規畫許可，盼明年初完成籌資並動土。」

這棟老人公寓將有九處地面停車場，這需要區域規畫調整委員會(Zoning Board of Adjustment)核可，當地禁止蓋新停車場，且因地下有鐵路隧道而不可能開挖地下停車場。

此外，老人公寓鄰近車流量大的萬安街快速道路，這條公路將華埠一分為二。費城市府建議，萬安街快速道路方圓1000呎內的建物裝設類似醫院設備的空濾系統，但開發商因空間限制，暖氣空調系統無法支撐較強的空濾器，而選用較弱的空濾系統。

有人批評新住宅不該建在如此接近公路的地方，但是陳國賢說，屆時新大樓的多數住戶可能就是華埠居民，他們已經生活在空氣污染中，但是新公寓可提高居住標準，讓耆老不需爬樓梯。

費城華埠東緣將興建一棟租金可負擔得起的老人公寓。(Getty Images)
費城華埠東緣將興建一棟租金可負擔得起的老人公寓。(Getty Images)

費城 華埠 疫情

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