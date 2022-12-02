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林肯隧道12/11起全電子收費 裝快易通扣款可省通勤時間

編譯孫梁／綜合報導
今年國殤日周末林肯隧道前車輛大排長龍的景象；過路費收費全面電子化之後，將有助於緩解塞車情形。(路透)
今年國殤日周末林肯隧道前車輛大排長龍的景象；過路費收費全面電子化之後，將有助於緩解塞車情形。(路透)

12月11日開始，連接曼哈頓新澤西州的林肯隧道將實現全電子化收費，標誌跨哈德遜河隧道和橋梁現金收費時代的結束。

林肯隧道是紐新航港局哈德遜河通道的最後一個現金收費點，其他的隧道和橋梁已陸續實現了電子化收費。12月11日起，林肯隧道收費站的電子收費裝置將啟用，裝有快易通(EZ Pass)電子裝置的車輛，過橋費將直接從車主帳戶扣除。沒有EZ Pass的車輛，收費帳單會寄到車主的住址。

航港局理事會主席歐圖爾(Kevin O'Toole)說：「最後一個收費站的停用是航港局基礎設施升級改造的一個里程碑。」

過橋收費的方式從現金變為全電子化，是航港局5億元升級改造計畫的一部分，要採用全球領先的技術，在航港局六個跨哈德遜河的橋梁和隧道實現無現金電子收費。

航港局執行主任柯頓Rick Cotton)表示，電子收費技術可保證更安全、更快捷和更清潔的通行，「電子化收費對所有開車人都是雙贏，可節省駕駛人的寶貴通勤時間、減少收費站發生事故，並降低車輛排隊等候通過收費站期間的廢氣排放。」

電子收費是透過收費處上方的照相機掃描車輛牌照，再將帳單寄到車主登記的地址。航港局說，由於車輛不必減速和停車繳費，行駛中車輛不用停車再開，從而減少收費站的追尾事故。航港局表示，全電子收費的功能之一是提高了安全性。

航港局最先設立無現金收費通行的地點是連接史泰登島與新澤西州的三座橋梁，當年航港局出資安裝電子收費設施，並保證跨哈德遜河的所有橋梁與隧道在2021年實現無現金收費。當時紐約市還計畫對駛入曼哈頓60街以南的車輛收取堵車費，如今該計畫仍在聯邦審議中，可能到2023年底至2024年初才能實現。

荷蘭隧道是2020年12月開始無現金收費，華盛頓大橋是今年7月10日。但停止使用的收費站仍未拆除，也未訂出拆除計畫。

電子收費 新澤西州 曼哈頓

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