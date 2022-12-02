費城建造「庇護村」 收容30個遊民婦女

「庇護村」的小木屋，將專門收容55歲以上的女性遊民，並提供生活和就業協助。(Sanctuary Village官網)

「費城 之聲」(PhillyVoice)報導，霍爾姆斯堡(Holmesburg)一塊市政府擁有的土地上將建造名為「庇護 村」(Sanctuary Village)的社區，該社區將收容最多30個遊民 服務辦公室(Office of Homelessness Services)和歡迎教堂 (Welcome Church)經手的街友，費城已經提出兩項遊民收容計畫，庇護村是其中之一，此前西雅圖也曾有類似的項目。

根據「費城之聲」，此計畫下每為遊民都將獲派一名個案經理與其他志工，協助在他們尋找永久住房期間取得各種服務，包括工作訓練、簡歷工作坊、健康照護協助等。

庇護村的網頁詳細載明：「我們(將收容)的居民是經歷流離失所的女性，至少55歲，或者有容易感染新冠肺炎的健康狀況。」

庇護村的董事會主席凱西·法拉爾(Cathy Farrell)表示：「我真的很喜歡人們在社區裡聚在一起的概念。居民在很長一段時間後將重新站起來，再次獨立生活，在這個過程中他們將彼此互相扶持。」

根據報導，庇護村是第一個這類專門為遊民而建的村莊，不過PennLive之前曾經報導類似的社區創建，哈里斯堡(Harrisburg)也為無家可歸的退伍軍人建造類似的社區，該項目得到州政府150萬元的贊助。

官方目前尚未透露庇護村的開放時間。