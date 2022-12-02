駕贓車偷盜提款機 新州北澤西市連發多宗

新澤西州多處城鎮傳出失竊豪華汽車被用作犯案工具的搶劫盜竊，警方正全面查緝中。(美聯社)

新澤西州 當局表示，北澤西市(North Jersey)連日發生好幾起以遭竊豪車作案的搶劫偷盜案，更還企圖在多城鎮偷走自動提款機。

帕利塞茲州際公園大道(Palisades Interstate Parkway)警方稱，28日一輛涉案的被盜奧迪S5(Audi S5) 在高級區Alpine撞車後，他們已逮捕一嫌，其他城鎮調查人員仍在尋找其他嫌犯。

駕駛奧迪車的30歲司機凌晨2 點 55 分在帕利塞茲州際公園大道2號出口匝道撞車；他被捕後被控阻撓、收受贓物和妨礙。這輛車在林德赫斯特(Lyndhurst)被盜，並在貝爾維爾(Belleville)被用來搶劫自動提款機。

友聯鎮區(Union Township )26日稍早發生兩起盜竊案，自動提款機成目標；嫌犯無法使用自動取款機，警方沒辦法辨識犯罪嫌疑人的車輛。

西奧蘭治(West Orange)、希爾賽德(Hillside)、貝爾維爾、羅斯蘭(Roseland)、卡爾施塔特(Carlstadt) 及蒙特維爾(Montville)也有類似罪行，都用被盜高檔車犯案。

27日凌晨約12 點多，三名小偷在羅斯蘭開兩輛高檔車駛向加油站 ，試圖刷用自動提款機失敗；三人砸碎玻璃進入，但無法拆除提款機，最後偷走香煙和少量現金後駕車逃離。

在西奧蘭治，竊賊25日凌晨1時半左右撬開街區一家熟食店商店前門，偷走自動提款機和其他物品，錄像顯示，一輛深色新款轎車逃逸；此外，希爾賽德警方稱，一家酒類商店26日自動提款機和收銀機被盜， 兩輛豪車的駕駛還帶走幾瓶白酒，其中被盜寶馬車(BMW) 已被尋回。

哈德遜郡(Hudson County)警方稱，小偷29日清晨闖入加油站小超市，偷走自動提款機，裝進偷來的Range Rover轎車後逃逸；媒體稱，至少七人使用奧迪和另外兩輛被盜車輛拆除自動提款機。

貝爾維爾一家自助洗衣店26日午夜剛過也發生自動提款機盜竊案。