新州婦退稅欺詐56萬 判囚13年3個月

聯邦財政部空白本票樣本。(美聯社)

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，新澤西州 肯登郡(Camden)36歲婦女亞維達·亨利奎茲(Awilda Henriquez)竊取民眾身分資料，向國稅局提出虛偽退稅 申請，藉此取得退稅支票 並兌現獲利；案發後被檢方依13項盜竊政府資金罪及13項嚴重身分竊盜罪起訴，28日被法院判處159個月(13年3個月)有期徒刑。

本案承辦檢察官塞林格(Philip R. Selinger)指出，由於只要波多黎各居民當年度的收入均來自波多黎各境內，就不須向聯邦政府提交所得稅申報表，亨利奎茲的竊盜集團因此從波多黎各蒐集當地居民大量身分資訊，用以申請退稅；據悉亨利奎茲光就2013年就提交了3300多份退稅申請，並盜領了13張支票，每張支票金額都超過5500元。

此外，亨利奎茲也雇用大量車手，其中不乏現任郵務人員，由他們竊取退稅支票，同時向他們提供偽造的綠卡、社會保障卡、新澤西身分證等，亨利奎茲與車手之間的合作模式已形成「詐欺鏈」，是一起惡性重大、有組織、有規模的團夥犯罪。

法院審判後認定亨利奎茲及其犯罪團夥共自聯邦政府不當獲利56萬5091元，承審法官庫格勒(Robert B. Kugler)在判決同時諭令被告應如數歸還上述金額，且亨利奎茲刑滿出獄後，尚須交付保護管束三年；目前不清楚亨利奎茲的律師亞齊(Troy Archie)是否會上訴。