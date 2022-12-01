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新州蒙大入學生「女多男少」全美大學普遍現象…恐影響結婚率

編譯柯立偉／綜合報導
蒙特克萊爾州立大學助理教務長讓恩指出，提升男性入學率是該校目前的重要策略之一。（蒙特克萊爾州大官網）
蒙特克萊爾州立大學助理教務長讓恩指出，提升男性入學率是該校目前的重要策略之一。（蒙特克萊爾州大官網）

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，「美國學生信息中心」(National Student Clearinghouse)統計指出，幾十年來女性的大學入學率及畢業率均高於男性，今年各大專院校平均男女比約為2：3，特別是非裔與西語裔，男性大學入學率更低於同齡白人大學生。

專家指出，這份數據的意義不在顯示「男性大學入學率降低」，而是女性的入學人數一直高於男性，足以令人對美國男性的未來感到擔憂；例如男女學歷差距可能導致高學歷女性看不上學歷較低的男性致使結婚率下降，或增加男性對極端主義、暴力組織的參與程度。

新州兩年制學院和四年制大學中，女生占56%，但在蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)，男女生人數差距更大，2020年秋季入學的女生高達64%，因此包括新州學校在內的許多大學加強招募男生，特別是非裔和西語裔青少年，以維持男女學生平衡。

蒙特克萊爾州大成立非營利組織「男性入學暨畢業聯盟」(Male Enrollment and Graduation Alliance)，其宗旨就是要鼓勵年輕男性入讀大學並從大學畢業。身為非裔的助理教務長讓恩(Daniel Jean)指出，提升男性入學率是該大學目前的重要策略之一，他們透過四處宣講、站在男同學的立場等方法，試圖說服高中畢業男生進入大學；他說：「在某些社區，有高中生認為從『監獄大學』畢業比從普通大學畢業能獲得更多『學分』，我們正在努力扭轉這種心態，讓他們明白其實他們有無限可能。」

在紐瓦克長大的讓恩，進一步用自身經驗宣傳進入大學的重要性，他表示他高中一個最要好的朋友在畢業不久後就死於街頭暴力，但他卻擁有今日的成就。讓恩指出，校園很少非裔和西語裔男生，令人感到無比沈重，「我們有責任努力改善這個情況」。 

非裔 新州 監獄

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