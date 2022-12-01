賓州魯讚郡選務官內訌 選舉結果「難產」

賓州魯讚郡選舉委員會五名委員內訌形成僵局，導致無法正式確認投票結果。圖為賓州選民11月8日投票。（美聯社）

賓州魯讚郡(Luzerne County)選舉委員會五名委員內訌，兩名民主黨 委員確認選票統計，第三位民主黨人棄權不表態，兩名共和黨 委員拒絕在選票統計報告上簽字，形成僵局，導致無法正式確認投票 結果。

11月8日選舉當天，某些投票所因為紙不夠，導致投票進行緩慢，當地法官臨時裁處，投票延長兩小時，到晚上10點結束，但多少人因此無法投票，目前還不清楚。

五名選務委員投票表決之前，有民眾到場建議重新選舉，並要求原來的選舉委員全部辭職換人，因為太多人被剝奪了選舉權。

賓州魯讚郡186個投票所之一。11月8日投票日當天，部分投票所由於紙張不足，導致投票進行緩慢，當地法官臨時裁處，延長投票兩小時，至晚上10點結束。(美聯社)

拒絕簽核統計的共和黨委員傅莎羅(Alyssa Fusaro)說，她拒簽的理由是無法確認這是「自由和公平」的選舉，因為有人到了投票所，被擋在門外；機器出毛病；紙用完了，居然來不及補；正常的投票隱私保護設置也闕如。

選委會律師拉迪克(Paula Radick)則說，不趕快確認投票結果，州政府和候選人可能上法院告郡選委會。

魯讚郡近年來搖擺於民主黨和共和黨之間，民主黨州長當選人夏皮羅(Josh Shapiro)在該郡僅小贏，民主黨參議員當選人費特曼(John Fetterman)還狂輸1萬票。州務廳官員尚未說明下一步該怎麼辦。

今年5月的初選，也有三郡拒絕統計郵寄選票，最後由法官下令，郵寄的選票要列入統計。