新州梅隆銀行同工不同酬 協議「補薪」近200萬元

紐約梅隆銀行位於新澤西州澤西市的分行 ，被聯邦政府發現給女性、非裔、拉丁裔員工的薪水較低，同意支付總額192萬5000元給同工不同酬的員工。（Getty Images）

勞工部 聯邦合約合規計畫辦公室(OFCCP)對與聯邦政府 訂有契約之民間企業進行例行查核時發現，紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon Corp.)位於新澤西州澤西市的分行 ，於2016年12月1日至2017年12月1日間，給女性、非裔 、拉丁裔員工的薪水低於同級職的男性、以及不是非裔或拉丁裔員工；聯邦官員表示，梅隆銀行已同意支付總額192萬5000元給同工不同酬的員工。

勞工部表示，梅隆銀行的行為違反故總統詹森於1965年簽發的第11246號行政命令，該命令禁止與聯邦政府訂有契約之私人企業基於種族、膚色、宗教、性別、性取向、性別認同或國籍決定是否雇用及僱用後之薪資；然而在OFCCP查核中卻發現，梅隆銀行聘僱的亞裔員工薪水比同職級的非裔和拉丁裔員工高。

在OFCCP正式發出違規通知前，梅隆銀行簽下和解協議，同意向所有受不公平核薪制度影響的員工補發薪水，並加計利息。

OFCCP東北地區主任黛安娜．森恩(Diana Sen)說：「我們與梅隆銀行簽訂的和解協議將確保所有與聯邦政府訂有契約的民間企業，都遵守聯邦政府同工同酬的政策、做法，並彌補歧視性、不合理的薪資差距造成的問題。」

梅隆銀行則指出，他們會對受同工不同酬影響的員工進行薪酬分析，將來會調整這種基於性別或種族背景而造成的重大薪酬差距，並加強相關職員的培訓，確保將來的核薪方式符合聯邦政府規範。

梅隆銀行是全球最大的的保管銀行和證券服務公司，與住房暨城市發展部、退伍軍人事務部等聯邦機構訂有契約。