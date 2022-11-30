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全球最大室內卡丁車賽道 12月新州揭幕

記者胡玉立／綜合報導
號稱世界最大的室內卡丁車賽道，12月16日將在新澤西州愛迪生盛大開幕。(Supercharged Entertainment官網)
號稱世界最大的室內卡丁車賽道，12月16日將在新澤西州愛迪生盛大開幕。(Supercharged Entertainment官網)

號稱世界最大的室內卡丁車賽道(Go-Kart Track)，12月16日將在新澤西州愛迪生(Edison)盛大開幕。

「超級充能娛樂」(Supercharged Entertainment)公司最早在8月宣布了這項消息，這是該公司繼麻州倫瑟姆(Wrentham)卡丁車賽道之後，所開設的第二個綜合休閒娛樂設施。

超級充能娛樂公司總裁桑格曼諾((Stephen Sangermano)表示，位在愛迪生的設施是「世上最好的」卡丁車賽道和娛樂場所，「我們非常高興能向新澤西州、紐約州和賓州，展示我們的愛迪生場地，它將提供所有令人振奮和瘋狂的樂趣。」

超級充能娛樂公司表示，位於1號公路南向道(Route 1 South)的愛迪生綜合娛樂場域佔地16英畝，相關設施占地13萬1000平方呎。除了室內卡丁車賽道之外，還將設置斧頭投擲站、兩層樓高的電玩遊戲場(arcade games)和沉浸式虛擬實境(IVR)體驗區、一家餐廳和兩家酒吧及其他景點。

愛迪生的賽道面積將比倫瑟姆賽道大上28%。麻州倫瑟姆總經理瓊斯(Malcolm Jones)8月表示，老闆「總是希望把事情做得更大更好」。

根據官網，愛迪生賽道單場比賽費用每人29元，五場比賽套票售價125元；60分鐘的斧頭投擲課程每人28元。

新澤西州 麻州 紐約州

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