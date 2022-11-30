馬斯特里亞諾支持者大量興訟 要求賓州選舉重計票

馬斯特里亞諾在選前造勢活動上對支持群眾講話。(美聯社)

獲得前總統川普背書、來自共和黨極端右派的候選人馬斯特里亞諾(Doug Mastriano)，在賓州 州長選舉以41.8%得票率，敗給了得票率56.4%的民主黨 候選人夏皮洛(Josh Shapiro)，兩人差距78萬多票。不過，馬斯特里亞諾某些支持者卻認為開票結果有誤，選舉陰謀論團體如今在賓州法院大量提告，援引州法當中鮮少使用的條款，要求以人工方式重新計票。

馬斯特里亞諾支持者陣營的興訟策略是否奏效，仍有待觀察，但某些訴訟案已被法院駁回。而且不論訴訟結果如何，落後78萬多票的馬斯特里亞諾幾乎沒有翻盤可能。從歷年選舉看來，重新計票能夠改變選舉結果的案例，少之又少。

雖然成功希望不高，但馬斯特里亞諾支持者陣營還是以沒有根據的理由，在賓州法院提出大量訴訟，在選民之間散布質疑選舉可信度的言論。賓州選務官員依法必須在28日期限之前確認選舉結果，但選票稽查工作已因受到訴訟影響而中斷。

馬斯特里亞諾支持者的提告行動，是拒絕接受選舉結果的陰謀論倡議者開闢的最新戰場，目的在於為馬斯特里亞諾炒作知名度，並且尋找賓州選舉制度當中的弱點，借題發揮。

參與興訟的選舉陰謀論團體透過社群媒體 組織行動，某些團體成員聲稱與馬斯特里亞諾競選團隊有關。根據法院紀錄以及消息人士透露，光是在上周當中，這些團體便在賓州10多個郡向法院遞狀100多起案件。賓州選務官員指出，至少有17個郡出現與馬斯特里亞諾選舉結果有關的訴訟。

根據媒體報導，所有訴訟幾乎都有相同模式，提告事由甚至使用一模一樣的法律文件範本，唯一差別之處是填寫原告姓名的空白欄位。

主管全州選務工作的賓州州務卿發表聲明指出：「在各郡發動企圖耽誤確認選舉結果的手段，是對民眾透過選舉表達意志的蓄意嘲諷。」

根據賓州選舉州法條款，如果來自同一選區的三名選民繳交50元手續費並向郡立法院提出陳情，說明覺得選舉過程出現「詐騙或錯誤」，便可要求重新計票。民主黨籍選舉律師波寧(Adam Bonin)指出，這項條款過去極少使用，而且絕大多數使用於小規模、勝負差距極小的地方選舉，例如學校董事會選舉或鄉鎮委員選舉。