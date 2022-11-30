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新州開發商、律師 認策畫鉅額房貸欺詐

編譯陳韻涵╱綜合報導
新州不動產開發商、建商、律師和房貸顧問等四人聯手策畫房貸詐欺，導致住房金融機構「房利美」和保險業者損失逾350萬元。（美聯社）
新州不動產開發商、建商、律師和房貸顧問等四人聯手策畫房貸詐欺，導致住房金融機構「房利美」和保險業者損失逾350萬元。（美聯社）

新澤西州聯邦檢察官表示，不動產開發商、建商、律師和房貸顧問等四人多年前聯手策畫房貸詐欺，導致住房金融機構「房利美」(Fannie Mae)和保險業者損失逾350萬元，這四名被告2017年被起訴，其中建商和房貸顧問早已認罪，而不動產開發商和律師本月23日認罪，訂明年4月判刑。

檢察官辦公室聲明指出，63歲的地產開發商維特‧桑托斯(Victor Santos，亦稱Vitor Santos)、69歲的律師西蒙伊斯(Fausto Simoes)和另外兩人詐取400萬元房貸

檢方表示，桑托斯招募人頭買家購買紐瓦克的12棟房屋，利用他們的信用卡及身分隱匿真實買家的身分，而真正購買前述房地產的就是桑托斯和西蒙伊斯兩人。

桑托斯等合謀者支付人頭買家每人至少5000元，並協助他們找到租客，負擔相關房屋開銷，包括購屋費用和貸款等，並提交假的貸款申請書和文件給放貸方。

檢察官辦公室指出，西蒙伊斯負責處理十宗假交易，並以現金交易加速人頭屋主申貸的過程，但其實他是透過桑托斯及其他共謀者控制的空殼公司取得資金。

在多項交易中，西蒙伊斯隱而不告知貸方，空殼公司從貸款程序中獲得可觀收入。

聯邦檢察官表示，桑托斯等合謀者取得房地產權後後，便毀約不付房貸，讓這些人頭買主必須自行繳納房貸，但他們無力償還房貸而違約，導致貸方、住房金融機構「房利美」和保險業者損失逾350萬元。

桑托斯等四人2017年被起訴，桑托斯和西蒙伊斯本月23日在翠登(Trenton)聯邦法庭認罪共謀詐騙銀行，預計明年4月判刑；建商阿塞尼奧‧桑托斯(Arsenio Santos)，以及房貸顧問卡薩利尼奧(Raquel Casalinho)則早已認罪，也在等待判刑。

檢察官 貸款 保險

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