2場派對連灌15杯 新州警酒駕肇事225萬和解

新州塞爾維爾鎮警局的警官庫茨，2018年12月在聖誕派對上連灌15杯黃湯下肚還自行駕車，結果把一名男子撞成重傷，庫茨等涉事方最終以225萬元達成和解。（取材自臉書）

2018年12月18日，時年61歲、任 職於塞爾維爾鎮(Sayreville)警局的警官庫茨(Jeffrey P. Kutz)，參加警局的聖誕派對及續攤，連灌15杯酒後還自行駕車回家，結果在九號公路上的密德薩克斯郡(Middlesex)舊橋鎮(Old Bridge)路段發生嚴重車禍 ，當時56歲的索薩(Amadeo Sosa)因此受傷，致其背部骨折與主動脈破裂，所幸最終救回一命，庫茨等相關人士日前同意支付索薩225萬元達成和解。

索薩的律師萊昂納迪斯(Nicholas Leonardis)指出，225萬元由庫茨本人支付150萬元，舉辦警局聖誕派對的法南德斯牛排館(Fernandes Steak House)負擔其中25萬元，舉行另一派對的警官多諾法里歐(Anthony D'Onofrio)夫婦則負擔50萬元。

萊昂納迪斯說：「看看這案子的照片，索薩沒死根本是奇蹟」，他30年的律師生涯中，從未看過這種案例，不單單是因為一位從警20多年的警官酒駕，更是因為滿屋子的同事沒人站起來阻止他；「本來有很多機會可以阻止這起悲劇，畢竟你在餐廳了待了三個小時，喝了這麼多酒，或許你認為有人會站起來講些理性的話，例如『開車不是個好主意』，但顯然這沒發生。」

對於此案，庫茨的律師及塞爾維爾鎮警局均拒絕發表評論。

庫茨在2019年認罪，刑事部分被判處六個月的緩刑、假釋三年、吊扣駕照 七個月、車輛加裝酒精安全鎖，同時還被勒令在緩刑期間戒酒、終身禁止在新州擔任任何公職。

現已退休 的庫茨在案發後被要求無薪停職，隨後獲准退休而非解雇，不過他的退休俸係以職業生涯第20年的薪資作為計算基準，因此每年拿到的退休俸共計6萬4692元。

法庭紀錄顯示，索薩所駕駛的車輛於事故當晚因故在九號公路上拋錨，因此索薩當時在車內等待道路救援，結果庫茨卻以70哩的時速衝撞，嚴重的傷勢使急救人員不得不將他空運至新布朗士維克(New Brunswick)的羅伯特伍德強森大學附設醫院(Robert Wood Johnson University Hospital)治療，雖然脊椎仍會疼痛且有失憶現象，但總體而言恢復尚好。