詐領新冠貸款、補助94萬 新州男判囚41個月

新澤西州46歲男子班內特與共犯合謀，以假造企業資料向政府申請新冠疫情紓困貸款及補助，不法所得計94萬2141元。(Getty Images)

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，新澤西州 46歲男子班內特(Stephen Bennett)與38歲女子羅丹娜‧湯瑪斯(Rhonda Thomas)合謀，以假造企業資料向政府申請新冠疫情紓困貸款 及補助，不法所得計94萬2141元；法院判處41個月有期徒刑，併科1萬5000元罰金，另須將詐欺 所得如數歸還，刑滿出獄後接受監管五年。

聯邦地檢署表示，班內特與湯瑪斯呈交偽造資料，自稱管理一間有16名員工的企業，平均年收入173萬元、每月薪資支出約14萬4000元，並由湯瑪斯依「薪資保護計畫」(Paycheck Protection Program)及「經濟災難貸款」(Economic Disaster Loan)申請貸款，但實際上這間「企業」既沒有收入，更沒有員工或工資開銷。

兩人以此資料向新州政府詐欺得手51萬元後，班內特給湯瑪斯15萬元當作回扣，剩下的自己花掉；檢察官稱班內特用這筆錢買了兩輛寶馬(BMW)和一對價值4萬2800元的勞力士(Rolex)對錶。

嘗到甜頭的班內特，後續又故技重施向賓州政府提交74份不實申請表，再度以失業救濟金名義得手42萬5339元。

另方面，當局還在2021年5月搜索班內特位於柏林鎮的住宅，並發現一把沒有序號、俗稱「幽靈槍」(ghost gun)的0.9毫米半自動手槍，及一個可裝填16發子彈的彈匣；因此班內特除銀行詐欺、電信詐欺外，也對持有槍械罪認罪。

湯瑪斯6月對與班內特共謀詐欺銀行、洗錢罪認罪，法院訂於12月16日判刑。