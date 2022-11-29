我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

詐領新冠貸款、補助94萬 新州男判囚41個月

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州46歲男子班內特與共犯合謀，以假造企業資料向政府申請新冠疫情紓困貸款及補助，不法所得計94萬2141元。(Getty Images)
新澤西州46歲男子班內特與共犯合謀，以假造企業資料向政府申請新冠疫情紓困貸款及補助，不法所得計94萬2141元。(Getty Images)

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，新澤西州46歲男子班內特(Stephen Bennett)與38歲女子羅丹娜‧湯瑪斯(Rhonda Thomas)合謀，以假造企業資料向政府申請新冠疫情紓困貸款及補助，不法所得計94萬2141元；法院判處41個月有期徒刑，併科1萬5000元罰金，另須將詐欺所得如數歸還，刑滿出獄後接受監管五年。

聯邦地檢署表示，班內特與湯瑪斯呈交偽造資料，自稱管理一間有16名員工的企業，平均年收入173萬元、每月薪資支出約14萬4000元，並由湯瑪斯依「薪資保護計畫」(Paycheck Protection Program)及「經濟災難貸款」(Economic Disaster Loan)申請貸款，但實際上這間「企業」既沒有收入，更沒有員工或工資開銷。

兩人以此資料向新州政府詐欺得手51萬元後，班內特給湯瑪斯15萬元當作回扣，剩下的自己花掉；檢察官稱班內特用這筆錢買了兩輛寶馬(BMW)和一對價值4萬2800元的勞力士(Rolex)對錶。

嘗到甜頭的班內特，後續又故技重施向賓州政府提交74份不實申請表，再度以失業救濟金名義得手42萬5339元。

另方面，當局還在2021年5月搜索班內特位於柏林鎮的住宅，並發現一把沒有序號、俗稱「幽靈槍」(ghost gun)的0.9毫米半自動手槍，及一個可裝填16發子彈的彈匣；因此班內特除銀行詐欺、電信詐欺外，也對持有槍械罪認罪。

湯瑪斯6月對與班內特共謀詐欺銀行、洗錢罪認罪，法院訂於12月16日判刑。

詐欺 貸款 新澤西州

上一則

小飛機墜蒙郡撞電桿 8.5萬戶停電 公校停課

下一則

感恩節期間槍聲不斷 亞城中城商圈 12歲男童中槍亡

延伸閱讀

台中太陽曝喜訊 湯瑪斯跟進魔獸 有意明年3月赴台

台中太陽曝喜訊 湯瑪斯跟進魔獸 有意明年3月赴台
NBA追星戰 台中太陽相中前綠衫軍湯瑪斯

NBA追星戰 台中太陽相中前綠衫軍湯瑪斯
NBA追星大戰開打 傳台中太陽隊爭取「矮湯」湯瑪斯

NBA追星大戰開打 傳台中太陽隊爭取「矮湯」湯瑪斯
大學平權招生案 「最多元化」大法官明聽審

大學平權招生案 「最多元化」大法官明聽審
洛市高層 醜聞不斷

洛市高層 醜聞不斷
第七艦隊司令：不反制北京挑釁行徑 中方就會得寸進尺

第七艦隊司令：不反制北京挑釁行徑 中方就會得寸進尺

熱門新聞

梅莉莎海史密斯(左)被偷抱走時才兩歲。(ABC7)

尋覓51年 德州老父母感恩節見到2歲時被褓姆抱走女兒

2022-11-28 18:28
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

2022-11-23 02:15
有人擔心，遠距工作勞工會不會是企業優先裁員的對象。（Getty Images）

企業裁員 6成主管先砍遠距工作者

2022-11-22 13:32
德州出現怪胎風暴後，許多網友推文嘲笑克魯茲。（推特截圖）

德州反常暴風雪 克魯茲又遭網嘲

2022-11-28 13:49
一項研究指出，佛羅里達州、紐約州及加州是喬治亞州民眾向外州遷徙的前三個最熱門目的地。(美聯社)

喬州人搬家 最愛遷居佛州、紐約、加州

2022-11-23 02:13
通膨加上經濟可能衰退的隱憂，專家建議想要省錢的消費者，年底購物季先做好金額安排。(特派員黃惠玲／攝影)

憂荷包縮水 專家出招教年底購物省錢法

2022-11-26 02:05

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯