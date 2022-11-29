闖裴洛西辦公室偷電腦 賓州女破壞秩序罪成

賓州女子威廉斯去年參加國會暴動時，闖入議長裴洛西辦公室偷手提電腦、議事槌等，被判「破壞秩序」等罪名確立。（美聯社）

賓州女子威廉 斯（Riley June Williams）去年參加國會暴動時，闖入議長裴洛西 辦公室偷手提電腦、議事槌等，遭檢方起訴，法院21日宣判她「破壞秩序」等罪名確立，法官當庭下令關押。

檢方說，威廉斯等人闖入裴洛西辦公室，發現桌上有手提電腦時，告訴旁人，「笨蛋，要戴上手套，」接著有人帶著黑手套，把電腦拿走。

事後，根據檢方2022年6月交給法庭的文件，她在網路上吹噓，她拿走電腦、硬碟機和議事槌，想把電腦設備賣給「未指明的俄國 人」。檢方說，到今天，手提電腦和議事槌都沒找回來。

她的前男友告訴聯邦調查局，她確曾想把偷來的電腦和硬碟賣給在俄國的朋友，這個朋友打算轉賣給俄國的情治單位。但FBI調查員引述該男友說，後來因為交易不成，威廉斯不是把東西留著，就是摧毀了。

家住賓州哈瑞斯堡的威廉斯，暴動後不到兩周就被逮捕，理由是涉嫌偷竊政府財產、攻擊警察和阻撓國會議員確認拜登當選，加上破壞秩序、擾亂公共秩序等輕罪。

FBI調查員問她時，她否認有偷裴洛西的電腦，還說那是前男友捏造來害她的。

暴動當天，她穿著印有I'm with groyper字樣的T恤，檢方循跡查悉，她是「美國第一」右派運動領導人福恩提斯（Nick Fuentes）的粉絲，也是力主「加速西方政府衰亡」（accelerationism）論者，以散播社會混亂的種子、製造政治衝突為榮。

檢方在起訴書中說，她參加1月6日攻占國會的動機十足，不僅特意要阻撓國會確認選舉人團的選票，也有意更廣泛地破壞、阻撓政府的運作。

威廉斯的律師質疑，她的意識形態與政治活動並無關聯，檢方不以她的實際作為 ，而以她「不受歡迎的極端意識形態」衡量其遭起訴的罪行，可能影響陪審團的判斷。

陪審團確定了她破壞公序等六項罪名，但對偷電腦和阻礙國會議事程序兩罪，未能達成一致裁決。