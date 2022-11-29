我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

新州孟莫斯郡今年10人死於槍暴 史上第3高

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州孟莫斯郡今年已有十人死於槍枝暴力，是該郡有紀錄以來的第三高，郡代理檢察官聖地牙哥承諾查明兇手並將他們繩之以法。(孟莫斯郡檢察官辦公室照片)
新澤西州孟莫斯郡今年已有十人死於槍枝暴力，是該郡有紀錄以來的第三高，郡代理檢察官聖地牙哥承諾查明兇手並將他們繩之以法。(孟莫斯郡檢察官辦公室照片)

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，新澤西州孟莫斯郡(Monmouth)今年已有十人死於槍枝暴力，是該郡有紀錄以來的第三高；這些槍殺案分別發生在海王星鎮(Neptune)四起、艾斯伯瑞公園市(Asbury Park)三起、金斯伯格鎮(Keansburg)、費羅霍鎮(Freehold)與密爾史東鎮(Millstone)各一起。

孟莫斯郡檢察官辦公室指出，他們嚴肅對待槍枝暴力的犯罪問題，但並未對節節升高的犯罪率提出解釋；孟郡代理檢察官聖地牙哥(Raymond S. Santiago)說：「槍枝暴力對人們造成的負面影響，比實際事件中受傷或死亡的人要嚴重得多，撕裂了凝聚社區的紐帶；正因如此，我們以最嚴肅的態度處理每一起槍擊事件，與各地執法夥伴合作，查明兇手並將他們繩之以法。」

對於槍案上升的原因，當地社區歸咎於青少年「太無聊」，許多課後輔導計畫被刪減後，孩子們放學回家閒到發慌，最終走上不歸路；海王星鎮勝利教會(Triumphant Life Church)牧師崔西．亞金斯(Traci Akins)說：「導致社區內槍案發生的因素太多了，特別是不少孩子認為『加入幫派是他們唯一的出路』。」

57歲的民眾莫里森(Kenny Morrison)對於牧師的說法表示贊同，他說：「我小時候可以在戶外玩耍或是去教堂，但現在的孩子很無聊，沒什麼寄託。」

5月14日，現年64歲的丹妮絲．米爾斯(Denrise Mills)失去了她39歲的兒子馬克斯(Marques Mills)；她表示當天夜裡10時40分左右兒子離家後，被持槍歹徒轟了20槍，隔天不治身亡；她說：「故事說完了，只能留我一人在此徒傷悲；做為一個母親，失去兒子讓我感到椎心之痛，開始思考到底為什麼有人可以這麼殘忍。」

在7月28日也失去愛子華盛頓-沃克(Kyshon Washington-Walker)的婦人黛博拉(Deborah Walker)則在9月間組織了一場遊行，紀念槍枝暴力犯罪的槍下亡魂；她說：「我不希望再有任何一個母親經歷像我一樣的心痛，喪子之後每一個無眠夜晚、每一個漫漫長日，都難以忍受。」

新澤西州 檢察官 暴力犯罪

上一則

華府國家動物園 8年內首迎眼鏡熊幼崽

下一則

芝東南亞中心 長者歡慶佳節

延伸閱讀

新州改名保密 墨菲：保護跨性別者

新州改名保密 墨菲：保護跨性別者
賽普勒斯東正教領袖病逝 反對俄侵烏嗆普亭：信什麼教？

賽普勒斯東正教領袖病逝 反對俄侵烏嗆普亭：信什麼教？
賽普勒斯東正教大主教病逝 生前反對俄羅斯侵烏

賽普勒斯東正教大主教病逝 生前反對俄羅斯侵烏
新州男殺同居人埋屍燒屋 陪審團裁定罪成

新州男殺同居人埋屍燒屋 陪審團裁定罪成
俄軍無人機對上烏軍防空系統 NGO將雙方成本估算出來了

俄軍無人機對上烏軍防空系統 NGO將雙方成本估算出來了
新州華倫郡爆禽流感 群鴨染疫 農場消毒

新州華倫郡爆禽流感 群鴨染疫 農場消毒

熱門新聞

梅莉莎海史密斯(左)被偷抱走時才兩歲。(ABC7)

尋覓51年 德州老父母感恩節見到2歲時被褓姆抱走女兒

2022-11-28 18:28
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

2022-11-23 02:15
有人擔心，遠距工作勞工會不會是企業優先裁員的對象。（Getty Images）

企業裁員 6成主管先砍遠距工作者

2022-11-22 13:32
德州出現怪胎風暴後，許多網友推文嘲笑克魯茲。（推特截圖）

德州反常暴風雪 克魯茲又遭網嘲

2022-11-28 13:49
一項研究指出，佛羅里達州、紐約州及加州是喬治亞州民眾向外州遷徙的前三個最熱門目的地。(美聯社)

喬州人搬家 最愛遷居佛州、紐約、加州

2022-11-23 02:13
通膨加上經濟可能衰退的隱憂，專家建議想要省錢的消費者，年底購物季先做好金額安排。(特派員黃惠玲／攝影)

憂荷包縮水 專家出招教年底購物省錢法

2022-11-26 02:05

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯