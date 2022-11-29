新州孟莫斯郡今年10人死於槍暴 史上第3高

新澤西州孟莫斯郡今年已有十人死於槍枝暴力，是該郡有紀錄以來的第三高，郡代理檢察官聖地牙哥承諾查明兇手並將他們繩之以法。(孟莫斯郡檢察官辦公室照片)

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，新澤西州 孟莫斯郡(Monmouth)今年已有十人死於槍枝暴力，是該郡有紀錄以來的第三高；這些槍殺案分別發生在海王星鎮(Neptune)四起、艾斯伯瑞公園市(Asbury Park)三起、金斯伯格鎮(Keansburg)、費羅霍鎮(Freehold)與密爾史東鎮(Millstone)各一起。

孟莫斯郡檢察官 辦公室指出，他們嚴肅對待槍枝暴力的犯罪問題，但並未對節節升高的犯罪率提出解釋；孟郡代理檢察官聖地牙哥(Raymond S. Santiago)說：「槍枝暴力對人們造成的負面影響，比實際事件中受傷或死亡的人要嚴重得多，撕裂了凝聚社區的紐帶；正因如此，我們以最嚴肅的態度處理每一起槍擊事件，與各地執法夥伴合作，查明兇手並將他們繩之以法。」

對於槍案上升的原因，當地社區歸咎於青少年「太無聊」，許多課後輔導計畫被刪減後，孩子們放學回家閒到發慌，最終走上不歸路；海王星鎮勝利教會(Triumphant Life Church)牧師崔西．亞金斯(Traci Akins)說：「導致社區內槍案發生的因素太多了，特別是不少孩子認為『加入幫派是他們唯一的出路』。」

57歲的民眾莫里森(Kenny Morrison)對於牧師的說法表示贊同，他說：「我小時候可以在戶外玩耍或是去教堂，但現在的孩子很無聊，沒什麼寄託。」

5月14日，現年64歲的丹妮絲．米爾斯(Denrise Mills)失去了她39歲的兒子馬克斯(Marques Mills)；她表示當天夜裡10時40分左右兒子離家後，被持槍歹徒轟了20槍，隔天不治身亡；她說：「故事說完了，只能留我一人在此徒傷悲；做為一個母親，失去兒子讓我感到椎心之痛，開始思考到底為什麼有人可以這麼殘忍。」

在7月28日也失去愛子華盛頓-沃克(Kyshon Washington-Walker)的婦人黛博拉(Deborah Walker)則在9月間組織了一場遊行，紀念槍枝暴力犯罪 的槍下亡魂；她說：「我不希望再有任何一個母親經歷像我一樣的心痛，喪子之後每一個無眠夜晚、每一個漫漫長日，都難以忍受。」