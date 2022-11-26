感恩節提前放學 費城4高中生遭槍擊

費城奧弗布魯克高中外發生槍案，導致四名學生受傷後，警方立即封鎖現場蒐證調查。(nbc10電視台截頻)

23日上午11時30分，賓州費城 奧弗布魯克高中(Overbrook High School)因感恩節提前放學，四名學生聚集在學校附近的一間美髮店聊天，突然一輛銀色現代休旅車駛來並朝他們開火；所幸兩男兩女學生即刻送醫、傷勢穩定，沒有生命危險。

費城警察局第一副局長史坦福(Jogn Stanford)指出，警方接獲報案後立刻趕往現場，並於11時47分封鎖校園，隨後於下午1時2分解除；這起事件很幸運地沒有人死亡，學生聊天的美容院也沒有被擊中，目前尚不清楚犯罪嫌疑人身分、沒有發現任何槍枝，也不能確定槍擊 是否隨機，全案正在偵辦中。

費城學區 在槍擊案發生後迅速發表聲明，表示「毫無意義的槍枝暴力問題持續困擾著我們這個城市，學區對此非常震驚，槍枝的影響已蔓延至學生、教職員工、學校及整個社區，持續不斷的暴力問題抹煞了每個人的安全感，特別是在上學及放學時間更令人不安。」

民主黨籍費城市長肯尼(Jim Kenney)獲悉消息也相當震驚，隨即在推特上發文譴責暴力；他說：「我對一起又一起針對學生的暴力行為感到心碎，很慶幸所有受害者都平安無事、無人喪生；任何人在學校附近開槍危害年輕人的狀況都不合情理，費城市政府將繼續與費城學區與執法部門合作，確保逮捕嫌犯並向其追究責任。」