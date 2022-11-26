新州福建同鄉會韞青獎學金 開始申請

2022年新澤西福建同鄉會「韞青獎學金」開始接受申請，該會希望符合條件的鄉親子 女積極申請。

新澤西福建同鄉會為激勵新澤西閩籍鄉親子女傳承中華文化，勤奮學習、積極上進，自2019年起設立「韞青獎學金」(FAANJ Yunqing Student Award)，由新澤西腦神經診所醫生吳韞青博士(Brenda Wu, MD, PhD)和夫婿李世群捐助。該獎項每年度通過申請、評審，選拔出福建移民 後代中學習成績優，努力進取，積極參與各種文體和社會活動的高中在校學生。

為了做好獎學金的評定，新澤西福建同鄉會制定了「韞青獎學金」實施細則。規定要求申請人必須是福建籍移民的直系後裔，或者其父母曾在中國福建省生活或工作過三年以上的華裔移民。申請人必須是居住在新澤西州 的美國公民或永久居民、高中10年級以上(包括10年級)的在校學生。本屆「韞青獎學金」名額四人，每人將獲得500元獎學金和獎狀。

獎學金申請截止時間：2022年12月31日。欲瞭解更多有關該獎學金信息，或需要申請表，可聯繫獎學金評審委員會執行主任陳建敏博士([email protected])和同鄉會李世群會長([email protected])。