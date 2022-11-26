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地產稅低、鄰近海灘 新州迪爾市躍登房價冠軍

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州孟莫斯郡的迪爾市因為地產稅低、鄰近海灘，而受到購屋者的青睞，今年房價中位數為230萬元，成為新州地價王。圖為該市警察局。(取材自警局推特)
新澤西州孟莫斯郡的迪爾市因為地產稅低、鄰近海灘，而受到購屋者的青睞，今年房價中位數為230萬元，成為新州地價王。圖為該市警察局。(取材自警局推特)

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，在蟬聯六年的地價冠軍後，博根郡(Bergen)阿爾卑斯鎮(Alpine)今年交出榜首地位；據房地產數據公司「鯊魚房地產」(Property Shark)統計，孟莫斯郡(Monmouth County)的迪爾市(Deal)今年房價中位數為230萬元，超過阿爾卑斯鎮的218萬元。

鯊魚房地產17日以今年1月1日至10月31的交易資料作為依據，發布「全國最貴的100個郵遞區號」排行榜，新州共有三個地區入選，分別是排名58的迪爾、排名66的阿爾卑斯、排名82的五月岬郡(Cape May)阿瓦隆(Avalon)、排名95的艾薩克斯郡(Essex)蕭特山(Short Hills)。

阿爾卑斯鎮自2016年以來一直雄踞新州地價王，迪爾則是自2019年才首度出現在排行榜上，阿瓦隆則是去年首度入榜，今年更因為房價中位數上升20%而提升了10名，而蕭特山則是曾在2016年至2019年連續入榜，今年再度重回最貴地價排行榜。

桑亞地產公司(Sonya Grill Real Estate)房產經紀人格蕾絲．馬庫斯(Grace Marcus)表示，迪爾能夠在新州奪冠，主要原因是低稅收和靠近海灘，像長枝(Long Branch)皮爾村(Pier Village)和艾斯伯瑞公園市(Asbury Park)等地，都是迪爾房價成長的原因；她說：「因為海灘的關係，住在迪爾和住在其他地方很不一樣，道路乾淨、街道寬闊，一些房子的歷史甚至能追溯到1900年代。」

蕭特山則是「受惠於」疫情而重回排行榜；位在該處的房地產公司Keller Williams房產經紀人鄺西蒙(Simon Westfall Kwong)說：「紐約、澤西市(Jersey City)、布魯克林(Brooklyn)等城市的居民因為疫情而有搬到郊區的趨勢，且蕭特山又有直達市中心的班車，很多人都在找可以方便他們繼續通勤或通學的地點；目前我們手上有的房產數量不多，正在向多組買家報價，在他們身上我都沒感覺到升息的影響。」

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