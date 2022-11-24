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為持續婚外情 新州母殺17個月大兒子判終身監禁

編譯周芳苑／綜合報導
檢察官指控雷諾茲 （左）為維持婚外情，2018年5月殺害兒子阿克塞爾(右)。(取材自臉書)
檢察官指控雷諾茲 （左）為維持婚外情，2018年5月殺害兒子阿克塞爾(右)。(取材自臉書)

有關當局表示，新澤西州一名婦女四年半前為持續婚外情而殺害當時僅17個月大的兒子，被判謀殺罪成立，處以無期徒刑不得假釋。

嫌犯是新州西克勒維爾市 (Sicklervile) 的45歲婦女海瑟．雷諾茲(Heather Reynolds)，新州肯登郡(Camden County)檢察官辦公室表示，除了謀殺罪，法官布魯 (Gwendolyn Blue) 上周並因雷諾茲危害兒童和毒品罪而判處有期徒刑。

檢察官指控雷諾茲2018年5月用清潔濕紙巾摀住兒子阿克塞爾(Axel)的鼻子和嘴巴、最終導致窒息死亡，他們聲稱雷諾茲被毒癮驅使並想要維持婚外情，所以殺死兒子以免妨礙她的外遇。當時雷諾茲已婚，但丈夫因工作經常離家。

雷諾茲今年7月在為期九天的審判中被判這些罪名成立，但在涉嫌謀殺一名前男友的陰謀中被判無罪。

肯登郡檢察官辦公室表示，法官在判刑之前曾聽取受害人家屬談論被告的罪行如何影響他們的生活。

肯登郡助理檢察官加拉格爾(Peter Gallagher)說，感謝陪審團為此案付出的時間和關注。

雷諾茲的律師誓言要上訴，辯稱雷諾茲是個深愛孩子的好母親，當她發現兒子沒有反應時便試圖讓他甦醒，之後還抱著他跑出去、尖叫著向鄰居求救。

檢察官 新州 新澤西州

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