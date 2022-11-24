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庇護無證客 德州第二輛大巴抵費城

編譯孫梁／綜合21日電
一輛載有46名無證移民的巴士21日從德州抵達費城，這是六天內從德州駛來的第二輛移民大巴。(kens5電視台截圖)
一輛載有46名無證移民的巴士21日從德州抵達費城，這是六天內從德州駛來的第二輛移民大巴。(kens5電視台截圖)

一輛載有46名無證移民的巴士21日從德州抵達費城，這是六天內從德州駛來的第二輛移民大巴。在寒冷的氣溫中，大巴停在費城30街車站的外面，20多個移民組織的領袖、市府官員和義工迎接和問候移民，並立即送上保溫的毛毯，給一個幼兒穿上一件羽絨服。

大巴上午9時45分駛抵費城後不久，德州州長艾伯特(Greg Abbott)發推文說，德州已將1萬3500多名移民送到庇護城市，包括華盛頓的8400人、紐約市3800人、芝加哥1200人、以及到21日為止送往費城近百人。

費城移民維權組織預計，很快將有更多的移民大巴到來，他們將得到熱烈的歡迎。21日來的移民多為男性，所有人都是越境進入德州，也都獲准至少目前可留在美國，他們分別來自尼加拉瓜、古巴、厄瓜多爾、秘魯、巴拿馬和多明尼加共和國。

其中29人迅速登上一輛在場等候的巴士，要將他們送到費城北部的歡迎中心，在那裡給他們提供飲食、醫療檢查、法律服務和臨時住所。

一對來自厄瓜多爾的夫婦表示，他們在奔赴美國的途中經歷了兩個月的痛苦旅程，部分人死在路上。兩人和三歲女兒將到康州與家人團聚，要等康州的親人來接他們。當義工給女孩穿上外衣時，父親為費城展現的善意而感動，他用西班牙語說：「他們的歡迎讓我們感到賓至如歸。」

第二輛移民大巴與第一輛一樣，都是從德州的德爾河鎮(Del Rio)出發，這是位於聖安東尼奧以西150哩處的一個邊界小鎮。第一輛大巴16日抵達費城，艾伯特州長說，將移民送到庇護城市，是德州邊界社區的迫切需求，費城是目標城市之一。

費城市長肯尼(Jim Kenney)批評艾伯特利用移民議題達到他的政治目的，肯尼說：「我們上周迎接和幫助了一批移民，我們將繼續這樣做。他們要在美國尋求更光明和更有希望的生活，我們有責任和道義幫助他們。」

移民領袖和市府官員表示，他們準備迎接更多移民大巴，但不知何時抵達和來多少人，不過費城的「新庇護運動」組織表示：「我們準備好了。」

移民 費城 德州

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