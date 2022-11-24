2投資公司 競標開發大西洋城貝德機場

高塔投資公司執行長布拉茨坦（右）和標竿兄弟公司主管佩斯特隆克（左）21日宣布，打算在大西洋城停用多年的貝德機場進行Casa Mar開發計畫。(美聯社)

大西洋城歷史上曾風光過的貝德機場 （Bader Field）停用多年，2016年開始出售，如今有兩項開發計畫競逐，要在這片鄰近大西洋的143英畝土地上，打造新社區的權利。

高塔投資 公司（Tower Investments）和標竿兄弟（Post Brothers）公司21日宣布，將和已獲大西洋城市長支持的狄姆企業（ DEEM Enterprises）競標開發權。新澤西州政府對這片土地的開發，擁有最終裁示權。

高塔投資公司執行長布拉茨坦（ Bart Blatstein）呼籲主管單位「公開透明」整個招標過程。

這家公司和標竿兄弟公司21日公布模仿阿姆斯特丹運河開發區的Casa Mar開發計畫，布拉茨坦說這是「大西洋城畢生一見」的開發機會。他在大西洋城經營Showboat酒店等產業，標竿兄弟2006年以來，在費城及近郊建了8000間公寓和70萬平方呎（6.5萬平方米）辦公和零售商 業建築。

布拉茨坦說，Casa Mar開發案就像阿姆斯特丹一樣，會有一條運河貫穿整個住宅和商業社區，利用親水概念，開發出更多「面水」房屋。

他計畫投資30億元，建造1萬棟多家庭住宅，40萬平方呎商辦建築，另加20英畝（8公頃）步道和公共休閒娛樂區。

狄姆企業計畫耗資27億元打造出同樣有娛樂、住家和商辦區的新市鎮，包括2000戶價格不等的住家，一條零售商街，外加專攻「名車」飆車用的4公里專用車道和不同的汽車主題名勝區。大西洋城市長史默爾2月就予背書，21日再度表示支持，還說市府和狄姆企業「馬上」就要簽訂理解備忘錄。

狄姆企業主管加拉格（Dan Gallagher）說，儘管有人競爭，狄姆會繼續推動承建計畫。「我們已活動了兩年多，舉辦過多場公共說明會，到市議會上報告、也到州政府遊說過。」

貝德機場營運了96年，於2006年關閉。當地報紙記者1919年首次稱呼這個設施為「機場」（Airport)，這個詞從此誕生。