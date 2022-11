“我只是年齡大了，還是我有什麽毛病？” 　美門華人醫療服務部11/30 阿爾茲海默症健康講座

11月是阿爾茲海默症健康防治月,美門醫院華人 醫療服務部邀請羅格斯醫學 院副教授兼認知神經病學主任,健康、醫療保健政策和老齡化研究所,羅格斯大學生物醫學與健康科學醫療部門的醫療專家Dr. William T. Hu醫生與林偉如醫生一起針對阿爾茲海默症的問題為大家答疑解惑,希望大家不要錯過。

此次講座由新布朗士維克羅伯屋強生大學醫院和美門醫院華人醫療服務部以及羅格斯大學醫學院共同舉辦。胡醫生是一名獲得美國醫療特考委員會認證的神經科醫生,擁有行為神經病學和神經精神病學的特殊認證。他在Mayo Medical School醫學院完成了他的醫學和研究生院培訓,並在Mayo診所完成了他的成人神經病學住院醫師,並獲Henry Woltman Award in Clinical Excellence and the Senior Resident Research Award。他在賓大完成了由美國神經病學學院贊助的認知神經病學獎學金實踐,並於 2010 年加入Emory University School of Medicine。他將基於現代生物標誌物的輕度認知障礙 (MCI) 和癡呆診斷引入並推廣到東南地區,並於 2020 年被羅格斯大學任命為認知神經學部門的負責人。

胡醫生也是一位在癡呆症研究領域做出重大貢獻的醫學科學家,他是第一個發現阿爾茨海默病的大腦區域的人,在該區域中,最常見於額顳葉癡呆 (FTD) 和肌萎縮側索硬化症 (ALS) 的病理學首次出現。他提出的分期方案仍在神經病理學實驗室中使用。胡醫生在 2020 年建立自己的研究實驗室後,他率先開發了 TDP-43 導致的 額顳葉癡呆可靠診斷測試,該測試已被其他四個小組複製;表明黑人 /非洲裔美國人的阿爾茨海默病和炎症的腦脊液特徵與美國白人不同,這一發現對黑人/非洲裔美國人阿爾茨海默病的診斷和治療具有重要意義;並確定除了重要的方法,可以更好地瞭解多種疾病的腦功能障礙和炎症之間的交叉點。

看著親人經歷失憶是一種挑戰,但失去記憶並不意味著必須生活在痛苦中。完全治癒癡呆症和阿爾茨海默氏症的方法尚不可知,但我們在幫助經歷過這種疾病的人怎樣生活更輕鬆、更舒適方面取得了長足的進步。

講座中將和大家分享Robert Wood Johnson University Hospital Alzheimer’s Disease Clinic Center治療和檢查方面的最新做法,相關FDA最新批准的新藥,並用有代表性的病例來為大家分析和解答阿爾茲海默症患者和家人的問題。