美國乒協積分大賽六組激戰圓滿落幕

美國乒協積分大賽在新澤西舉行。主辦人葉瑞玲教練（右一）、贊助商Dong Wang與部分獲獎選手合影。（葉瑞玲提供）

由Farmer 保險公司 Dong Wang 贊助的美國乒協積分大賽，日前在新澤西Dunellen市 的LYTTC 乒乓球學院成功舉辦。有80多位來自新澤西州 各個俱樂部選手參賽，還有部分選手來自紐約費城 和康州，每一個組項設有獎金，獎盃和獎牌，總獎金$2500 。

大賽分別有六項代表不同水準的積分組項，積分高的參賽選手不可以參加低於本身積分的組項，而積分低的選手可以參加高於本身積分的組項，不管男女老少都有資格參加，公平競爭。大家經過兩天的激烈角逐，獲得這次1300 分以下組項冠軍的是從小在LYTTC 訓練，現今九歲男生姚志瑜。亞軍是11歲女生Evelyn Chen ；2200 分以下組項冠軍是來自愛迪生市的印裔13歲男生Arnav Jain, 亞軍是來自費城也是13歲男生的馮俊涵；1900 分以下組項冠軍是Louis Schlesinger , 亞軍Xianzhog Chen ; 1000以下組項冠軍是男選手Simon Davis, 亞軍也是女生Evelyn Chen ；1600 分以下組項冠軍是九歲David Su, 亞軍 是10歲男生Yohan Brito; 最高積分組項是2600分以下組項，結果冠軍是來自尼日利亞前奧運 選手Ojo Onuolapo, 亞軍是Alex Averin.

此次比賽的主辦方是LYTTC 乒乓球學院總教練、原美國奧運隊教練葉瑞玲，她衷心感謝來參賽的每一位選手以及贊助商Dong Wang 先生，並希望新冠疫情過後，明年能有更多選手積極參與和更多商家支持。【圖文報導 : 記者 劉偉】