COWAY環境家電進駐新州Edison　11月17日盛大開業 優惠連連不斷

上圖：左至右依次為： COWAY USA 的企劃部經理 YUNHOE KIM，華人部總經理 JUSTIN KANG，營業總裁 Min Ki Kim，東部區域經理Master Vicky Lian，新澤西銷售經理 Tony Wu，東部行政負責人Olivia Huang 下圖：Edison專賣店產品展示廳，眾多優惠敬請來店諮詢

韓國環家電第一品牌COWAY，於11月17日舉行隆重剪綵儀式，正式入駐新州 Edison。新張Edison專賣店位於99大華超市內。新店開張特別推出眾多優惠：Premium產品新租賃或以舊換新即可獲得$100禮品卡，任意2件產品即可獲得$300禮品卡; 3年或6年租賃AP-2318D月租費立減$5，P-6320L月租費立減$3折扣; BAS-22智能便座一次性購買可獲得2年用量濾芯和免費花灑; CM-9000按摩椅免首付款$900。

COWAY USA華人 部總經理Justin Kang特別介紹，Coway的宗旨是為消費者的飲用水好水質把關，租賃淨水器方式得到廣大華人朋友們的喜歡和認可，從最低每月21.99元起,平均每天不到一元就可以讓全家人喝到純淨好水，不用擔心後續的換濾芯與維修保養等瑣事，COWAY將提供定期免費更換濾芯、專業系統清潔和保養維修等服務，為您和家人的飲用水長期把關。

成立於1989年的COWAY是韓國環境家電第一品牌，位居亞洲最具潛力企業前五十位，擁有世界最大的住宅用飲水與空氣技術研發中心，集企劃、研發、生產、銷售、服務為一體。在韓國，Coway淨水器、空氣淨化器及智能便座市場佔有率均居首位。該公司自2007年進入美國市場以來，發展迅速，已在全美15個地區提供銷售和服務，為眾多用戶帶來了放心水質。是美國水質協會(WQA)和美國家電業協會(AHAM)官方會員之一，產品均通過美國水質協會認可。近幾年逐漸在華人市場中獲得良好的口碑和肯定。

COWAY是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術，僅有的5家公司之一，年產量居5大公司之首。2019年Coway 全球銷售額達27億美元。其淨水器獲得的國際認證包括：國際水質協會頒發的「金印獎 」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。

新店地址：561 US-1 Unit 105, Edison, NJ 08817 (Edison大華99超市內)；或上網瞭解更多詳情 www.coway-usa.com 。