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COWAY環境家電進駐新州Edison　11月17日盛大開業 優惠連連不斷

本報新澤西訊
上圖：左至右依次為： COWAY USA 的企劃部經理 YUNHOE KIM，華人部總經理 JUSTIN KANG，營業總裁 Min Ki Kim，東部區域經理Master Vicky Lian，新澤西銷售經理 Tony Wu，東部行政負責人Olivia Huang 下圖：Edison專賣店產品展示廳，眾多優惠敬請來店諮詢
上圖：左至右依次為： COWAY USA 的企劃部經理 YUNHOE KIM，華人部總經理 JUSTIN KANG，營業總裁 Min Ki Kim，東部區域經理Master Vicky Lian，新澤西銷售經理 Tony Wu，東部行政負責人Olivia Huang 下圖：Edison專賣店產品展示廳，眾多優惠敬請來店諮詢

韓國環家電第一品牌COWAY，於11月17日舉行隆重剪綵儀式，正式入駐新州Edison。新張Edison專賣店位於99大華超市內。新店開張特別推出眾多優惠：Premium產品新租賃或以舊換新即可獲得$100禮品卡，任意2件產品即可獲得$300禮品卡; 3年或6年租賃AP-2318D月租費立減$5，P-6320L月租費立減$3折扣; BAS-22智能便座一次性購買可獲得2年用量濾芯和免費花灑; CM-9000按摩椅免首付款$900。

  COWAY USA華人部總經理Justin Kang特別介紹，Coway的宗旨是為消費者的飲用水好水質把關，租賃淨水器方式得到廣大華人朋友們的喜歡和認可，從最低每月21.99元起,平均每天不到一元就可以讓全家人喝到純淨好水，不用擔心後續的換濾芯與維修保養等瑣事，COWAY將提供定期免費更換濾芯、專業系統清潔和保養維修等服務，為您和家人的飲用水長期把關。

  成立於1989年的COWAY是韓國環境家電第一品牌，位居亞洲最具潛力企業前五十位，擁有世界最大的住宅用飲水與空氣技術研發中心，集企劃、研發、生產、銷售、服務為一體。在韓國，Coway淨水器、空氣淨化器及智能便座市場佔有率均居首位。該公司自2007年進入美國市場以來，發展迅速，已在全美15個地區提供銷售和服務，為眾多用戶帶來了放心水質。是美國水質協會(WQA)和美國家電業協會(AHAM)官方會員之一，產品均通過美國水質協會認可。近幾年逐漸在華人市場中獲得良好的口碑和肯定。

  COWAY是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術，僅有的5家公司之一，年產量居5大公司之首。2019年Coway 全球銷售額達27億美元。其淨水器獲得的國際認證包括：國際水質協會頒發的「金印獎 」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。

  新店地址：561 US-1 Unit 105, Edison, NJ 08817 (Edison大華99超市內)；或上網瞭解更多詳情 www.coway-usa.com 。

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