「台灣食品全球GO 」~ 塔吉特千層蛋糕　新州超市展演大受歡迎

各口味千層蛋糕各有特色，特惠促銷中。

「台灣食品全球GO 」塔吉特千層蛋糕美國展演，上週末（11月18日至20日）在新澤西各大亞洲超市順利開展，大受歡迎。在展會中，參與者可以瞭解到台灣塔吉特千層蛋糕的製作工藝和過程，品嘗到各式口味千層蛋糕，還可以同時享受到節日特惠價(即日起至聖誕節 前) ，敬請把握。

「台灣食品全球GO計畫」(Taiwan Global Food Initiative)由台灣經濟部攜手外貿協會啟動，旨在世界各國推出一系列行銷活動，協助台灣食品業者衝刺海外市場，將台灣美食 推廣到各族消費者中。和樂公司（Well Luck Co）作為多個知名台灣美食品牌代理商承辦美國場活動，攜手各大亞洲超市進行台灣美食的展示和推介。

台灣糕餅極具特色，不旦體現了台灣東西文化交融的特點，同時又有自己的創新。塔吉特岩燒千層蛋糕是結合法國傳統點心「薄餅/可麗餅（Crepes）」和精緻細膩的日式甜點精髓而成。之所以叫做岩燒是因為塔吉特的每一張蛋皮都是控制火候精心煎制，有著漂亮的金黃虎皮斑紋。將一層薄餅，一層內陷堆疊起來就成為了千層蛋糕(Mille Crepes)。內陷除了鮮奶油，還有芒果醬、草莓等新鮮水果，或是抹茶、芋泥等，塔吉特還創新將台灣經典的黑糖珍奶，伯爵奶茶和紅豆牛奶等手搖飲品元素放到了千層蛋糕中。