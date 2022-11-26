我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

「台灣食品全球GO 」~ 塔吉特千層蛋糕　新州超市展演大受歡迎

本報新澤西訊
各口味千層蛋糕各有特色，特惠促銷中。
各口味千層蛋糕各有特色，特惠促銷中。

「台灣食品全球GO 」塔吉特千層蛋糕美國展演，上週末（11月18日至20日）在新澤西各大亞洲超市順利開展，大受歡迎。在展會中，參與者可以瞭解到台灣塔吉特千層蛋糕的製作工藝和過程，品嘗到各式口味千層蛋糕，還可以同時享受到節日特惠價(即日起至聖誕節前) ，敬請把握。

  「台灣食品全球GO計畫」(Taiwan Global Food Initiative)由台灣經濟部攜手外貿協會啟動，旨在世界各國推出一系列行銷活動，協助台灣食品業者衝刺海外市場，將台灣美食推廣到各族消費者中。和樂公司（Well Luck Co）作為多個知名台灣美食品牌代理商承辦美國場活動，攜手各大亞洲超市進行台灣美食的展示和推介。

  台灣糕餅極具特色，不旦體現了台灣東西文化交融的特點，同時又有自己的創新。塔吉特岩燒千層蛋糕是結合法國傳統點心「薄餅/可麗餅（Crepes）」和精緻細膩的日式甜點精髓而成。之所以叫做岩燒是因為塔吉特的每一張蛋皮都是控制火候精心煎制，有著漂亮的金黃虎皮斑紋。將一層薄餅，一層內陷堆疊起來就成為了千層蛋糕(Mille Crepes)。內陷除了鮮奶油，還有芒果醬、草莓等新鮮水果，或是抹茶、芋泥等，塔吉特還創新將台灣經典的黑糖珍奶，伯爵奶茶和紅豆牛奶等手搖飲品元素放到了千層蛋糕中。

  層層絲滑綿密的塔吉特岩燒千層蛋糕最適合家庭聚會、朋友Party，給你的節日帶來絲滑綿密的甜蜜溫馨。為滿足消費者的需要和配合「台灣食品全球GO 」，各大亞洲超市和電商正在進行特惠促銷，敬請關注超市及電商促銷信息。

「台灣食品全球GO 」塔吉特千層蛋糕展演大受歡迎，銷售一空。
「台灣食品全球GO 」塔吉特千層蛋糕展演大受歡迎，銷售一空。

美食 電商 聖誕節

上一則

COWAY環境家電進駐新州Edison　11月17日盛大開業 優惠連連不斷

下一則

雅美教育文化中心致力公益教育，傳播新教育理念

延伸閱讀

朴敏英赴台代言最想逛夜市 盼吃美食充電

朴敏英赴台代言最想逛夜市 盼吃美食充電
新州州長墨菲 2021年收入大漲406%

新州州長墨菲 2021年收入大漲406%
原擬取消遭反彈 新州維持學校心理健康諮詢計畫

原擬取消遭反彈 新州維持學校心理健康諮詢計畫
新州首輛電動公車試行 無污染受肯定

新州首輛電動公車試行 無污染受肯定
射殺公園4幼熊 新州22歲男被控多項罪名

射殺公園4幼熊 新州22歲男被控多項罪名
新州22歲父遭控謀殺4月個大女兒 扔到搖籃再摔地

新州22歲父遭控謀殺4月個大女兒 扔到搖籃再摔地

熱門新聞

冰雕展有經典且充滿童趣的聖誕主題，包括冰雕滑梯，適合家庭參觀。(自冰雕展官網)

哈爾濱璀璨冰雕展馬州登場 200萬磅冰塊打造聖誕景觀

2022-11-19 02:13
普林斯頓大學終身教授史坎蘭因上課時用了被視為種族歧視的字眼遭批評，但校方認為史坎蘭應受到學校學術自由政策的保護。圖為學生走過該校校園。(Getty Images)

普林斯頓大學教授課堂說「黑鬼」非裔學生不滿、呼籲解雇

2022-11-18 15:15
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

2022-11-23 02:15
13吋長腳刷新金氏世界紀錄的Tanya Herbert。（金氏世界紀錄提供）

休城女子13吋長腳 破金氏世界紀錄

2022-11-19 12:32
有人擔心，遠距工作勞工會不會是企業優先裁員的對象。（Getty Images）

企業裁員 6成主管先砍遠距工作者

2022-11-22 13:32
一項研究指出，佛羅里達州、紐約州及加州是喬治亞州民眾向外州遷徙的前三個最熱門目的地。(美聯社)

喬州人搬家 最愛遷居佛州、紐約、加州

2022-11-23 02:13

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
汪小菲收到法院裁定再度暴怒 氣吼大S四年前就出軌

汪小菲收到法院裁定再度暴怒 氣吼大S四年前就出軌
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵