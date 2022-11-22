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新州州長墨菲 2021年收入大漲406%

編譯徐薏茹／綜合報導
2020年新州州長墨菲的收入跌至100萬元以下後，去年的收入大幅躍升，達到497萬元。（Getty Images）
2020年新州州長墨菲的收入跌至100萬元以下後，去年的收入大幅躍升，達到497萬元。（Getty Images）

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)辦公室17日公布的部分稅務資料顯示，2020年墨菲的收入跌至100萬元以下後，去年的收入大幅躍升，僅略低於500萬元。

曾為高盛(Goldman Sachs)主管的墨菲與其夫人譚米·墨菲(Tammy Murphy)共同提交納稅申報。據資料顯示，2021年墨菲擔任州長第四年的收入為497萬元，比前一年增長了406%，2020年這對夫婦申報的收入約98萬元，當時是其十年來年收入首度低於100萬元。

墨菲夫婦也繳納179萬的州所得稅與聯邦所得稅，稅率為36%，高於前一年的44萬5000元(稅率45%)。此外他們還捐贈69萬1000元給慈善機構，多於前一年的64萬9000元。

墨菲17日僅公布1040表格，以及2015年至2021年的稅務摘要，18日他在翠登(Trenton)給予媒體四小時時間審視完整的2021年納稅資料，但不會提供給大眾。

2000年墨菲從高盛退休後，與夫人多透過投資分紅獲利。2018年1月就任新州州長後，墨菲夫婦將持有資產交給保密信託(blind trust)管理，意即有其他人管理他們的資產。

墨菲辦公室說明2020年收入下跌的其中一個原因，墨菲投資組合的管理人售出或交易的資產減少，包括股票，這期間涵蓋新冠疫情影響全球的時期。

自墨菲當選州長以來，夫婦倆的收入減少約27%，墨菲上任頭三年，他們每年的收入均不到300萬元。相較之下，墨菲夫婦2017年賺進680萬元，2016年收入為460萬元。

根據報告，2021年墨菲夫婦的資本收益約429萬，股息獲得53萬1000元，利息獲得12萬3000元。

他擔任州長的薪資只是一小部分收入，日前公布的數字並未反映墨菲夫婦的實際資產淨值，前幾年估計超過5000萬元。

根據州長辦公室提供的五年期稅務摘要，2015年到2021年，墨菲夫婦總共賺進1769萬元。在此期間他們共繳交630萬元的稅金，稅率從32.83%到54.29%不等。

公職官員無需公布稅務資料，不過前共和黨籍新州州長克利斯蒂(Chris Christie)每年都會在線上公布完整的納稅文件。

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