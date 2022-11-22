支持耶魯、哈佛退出 賓大將評估美新排名制度

耶魯大學與哈佛大學法學院相繼宣布退出「美國新聞與世界報導」年度法學院排名後，賓州大學表示將檢視美新排名制度。( 賓大法學院網站)

耶魯大學 與哈佛大學 法學院相繼宣布退出「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)年度法學院排名後，賓州 大學(The University of Pennsylvania)表示將檢視美新排名制度。

耶魯大學與哈佛大學法學院認為，該排行榜的評量方法存在缺陷，使學校更難以招收低收入學生。耶魯法學院多年來一直穩居美新排名榜首，但耶魯法學院院長格肯(Heather Gerken)稱其排名有「嚴重缺陷」，她表示：「他們的排名阻礙一些項目，這些項目支持公共利益職業，歡迎工人階級學生加入。」

賓州大學法學院讚揚耶魯與哈佛大學「在提出關鍵問題方面展現領導力」，賓州大學尚未決定是否跟進，但該校法學院在聲明中也指出美新排名的問題，並表示會評估這些問題及其決定的程序。

賓州大學的聲明寫到：「雖然排名在某些方面有用，但並沒有提供清楚或完整的觀點，讓學校機構教育未來律師時參考。在現存體制的問題中，美新的演算法嚴重低估花在援助學生財務所用資金，但對學校花在教職人員與管理人員薪酬、其他經營開銷的每一分錢，卻給予很高的比重。這樣排名並未提供全面觀點，以了解法律教育如何符合當今社會需求。」

賓州大學提到該校增加了財務援助並支持學生追求公共利益職業。

威得恩大學(Widener University)表示，該校法學院也正在審視此議題，其他地方大學法學院則未回應置評。

美新的法學院排名系統近幾年飽受批評，並且因某些學校被指控提供假數據而成為焦點。今年稍早，前天普大學(Temple University)商學院院長波拉特(Moshe Porat)因假造數據提高該校排名被判監禁聯邦監獄14個月；羅格斯大學(Rutgers University)商學院被指控提交造假統計數據給美新，但院方否認。