新州首輛電動公車試行 無污染受肯定

新澤西第一輛電動公車本月初在肯登市街頭試行後，來賓、政要紛紛讚賞這安靜、無煙，車聲小於乘客說話聲的環保交通工具。(CBS電視台截圖)

新澤西 第一輛電動公車日前在肯登市(Camden)街頭試行後，來賓、政要紛紛讚賞這安靜、無煙，車聲小於乘客說話聲的環保交通工具。

該區選出的民主黨聯邦眾議員 諾克若斯(Donald Norcross)說：「我等著想聽聽換檔聲，結果換檔不但順暢，還很安靜，真了不起。」現場記者說，試行期間，車子的聲音還不如乘客的說話聲大。

肯登市今年將推出8輛同型電動公車，綠色車體，頂上白字「電動」，和普通公車不同，大家輕易就可區分出來。

新澤西環保廳長拉圖瑞特( Shawn M. LaTourette)說，除了安靜、流暢，環保公車還另有一大特色：尾部不會噴出煙或氣，「最重要的是，不會冒出黑煙，讓我們的小孩吸到。」

拉圖瑞特又說，還有一點很特別的，就是買這八輛環保公車的1000多萬元，都是汙染者繳的罰金，包括德國福斯汽車公司被指控沒裝廢氣處理設備後，和聯邦政府達成的和解金。「這八輛車，納稅人一毛錢都沒出，都是我們和汙染者打官司打來的。因此我們很自豪，可以讓我們的下一代有更清新的空氣，這就是一切努力的意義。」

新澤西捷運局執行長柯貝特(Kevin Corbett)說，先在肯登營運八輛環保車，然後擴大到紐瓦克等地，一大原因就是要降低空氣汙染 的健康效應，城市居民承受空氣汙染之害，大於其他地區的居民。

拉圖瑞特指出，不論校車或公車，都朝這方向走，「轉型到零排放的車，我們就會有更好的環境。」