費城檢察官彈劾案 3州眾議員任監察人

賓州眾議會通過彈劾費城地方檢察官克拉斯納的提案，並任命三名州眾議員擔任彈劾監察人。圖為其中一名監察人，共和黨籍州眾議員威廉斯。（取材自推特）

費城 地區檢察官克瑞斯諾( Larry Krasner)彈劾 案18日出現新進展。 賓州議會議長任命三名州眾議員擔任彈劾監察人，但何時舉行審判仍未定。

這三人是主監察人威廉斯(Craig Williams，共和黨 )、波諾(Tim Bonner，共和黨)和所羅門(Jared Solomon，民主黨)，其中兩名共和黨人都曾任檢察官，而所羅門則是律師。

所羅門反對彈劾克瑞斯諾；威廉斯說，那剛好可以當被彈劾人的辯護人。

議長根據法規任命兩名州議會多數黨議員、及一名少數黨議員擔任監察人，但審判時共和黨是否仍是多數黨，目前還是未知數，因為經過兩周前的期中選舉，民主黨贏得過半加一席的總席次，改變了州議會結構。

共和黨彈劾克瑞斯諾的理由包括阻撓議會委員會調查、不當處理刑事犯罪案件、任職期間費城槍擊案大增。彈劾決議案以107票對85票通過，幾乎完全根據政黨立場投票，只有一名共和黨議員投反對票。

克瑞斯諾說，共和黨發動「反民主的威權主義」運動，目的是抹殺費城的選票。

賓州參議會將何時審判本案，目前還不清楚，共和黨議員說「行政預備工作」本月即將展開，但沒人敢說審判是否將在本會期11月30日結束前舉行，甚至明年是否舉行，都沒人有把握。

州參議會50席，共和黨有28席，但要通過彈劾案，須三分之二多數決，也就是至少五名民主黨跨越黨派投下贊成票。克瑞斯諾被指控七項罪名，只要中之一獲三分之二多數票判決成立，就必須下台。

審判規則及提出證據的方法，都由參議會自訂。威廉斯說，應該就像法庭的審判，這也是何以由兩位經驗豐富的檢察官領銜彈劾的原因。