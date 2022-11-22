射殺公園4幼熊 新州22歲男被控多項罪名

一名男子疑因在新澤西州靈伍德州立公園射殺四隻幼熊，而被控多項罪名。(示意圖，Getty Images）

22歲男子利格斯(Matthew Ligus)上周疑因在新澤西州 靈伍德州 立公園(Ringwood State Park)射殺四隻幼熊而被控多項罪名；新州的獵熊禁令要到12月初才會解除。

本月14日，一名遊客造訪靈伍德州立公園 時，在行走的途中發現三隻遭到射殺的幼熊，通報新澤西州生態保育人員後，他們又在附近發現第四隻遭射殺的幼熊。

一隻熊媽媽帶著這四隻幼熊在靈伍德小有名氣，當地民眾表示，熊媽媽「完全不具攻擊性」，他能夠在漫步的時候跟四隻幼熊近距離接觸；另一位民眾則說，她對這個消息感到「震驚、不可思議、苦惱且心碎」。

新澤西州當局循線找上利格斯，檢方並指控他無照狩獵、狩獵時使用不合規的槍枝，以及在禁獵期間狩獵等數項罪名，若所有指控成立，他將面臨最高5000元的罰金。

由於新澤西州的黑熊數量顯著增加，州長墨菲(Phil Murphy)於本月15日宣布撤銷州政府擁有土地的獵熊禁令，但是禁獵期是到12月5日才會解除，且只會持續數日。

新澤西州漁獵委員會表示，放寬獵熊禁令是藉由狩獵等活動以「控制黑熊數量，以減少民眾與熊相遇時可能面臨的危險」。

不過當地的生態保育提倡者蒂特爾(Jeff Tittel)對可能的後果表示擔憂，說：「當你向外界傳達可以獵殺熊的訊息時，民眾可能做出很恐怖的事情出來。」