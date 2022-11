因應通膨 紐新橋梁、隧道收費擬漲1元

紐約與新澤西州之間的橋梁、隧道收費連續多年並未調整,紐新航港局如今為因應通膨,提案收費調漲1元。圖為通往紐約市的華盛頓大橋收費站。(Getty Images)

紐約與新澤西州 之間的橋梁、隧道收費連續多年並未調整,紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)日前提案收費將調漲1元。航港局官員表示,調漲是為了因應通膨,而且航港局營收受到疫情影響損失大約30億元。

紐新航港局在規模83億元的2023年預算案中提議,紐約與新澤西州之間的橋梁、隧道收費將增加1元,機場 快線(AirTrain)費用則增加0.45元。調漲後的收費標準將於2023年1月1日生效,不過提案12月13日須經航港局董事會表決通過。連結新澤西州多個城市與紐約市的捷運系統PATH通勤火車,費用則維持不變。

根據提案內容,一般車輛在非尖峰時期透過收費道路支付平台「快易通」(E-ZPass)電子付費卡繳費,費用將從目前的11.75元調高至12.75元,尖峰時期價格則從目前的13.75元調高到14.75元。現金收費則從16元調高至17元。

甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)、紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)的機場快線費用將調高至8元。

紐新航港局財務長麥卡尼(Elizabeth McCarthy)17日在董事會會議發言表示,這波從2019年以來第一次費用調漲是因為受到通貨膨脹影響。

不過,機場快線費用調至8元的提案,在會中遭到一名與會人士反對。

與會者安東尼(Jason Anthony)發言時說:「我沒見過有交通運輸主管機關對民眾前往機場收取如此高的費用。我寧可從布魯克林家裡搭Lyft去機場。」

紐新航港局官員說,2021年期間並沒有因為通膨而調高收費,但今年狀況不同。聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)資料顯示,截至10月的過去12個月期期間,消費者物價指數 (Consumer Price Index,CPI)顯示所有物品價格上漲7.7%,從2020年以來的消費者物價指數則增加14%,導致調高收費。