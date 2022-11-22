我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

因應通膨 紐新橋梁、隧道收費擬漲1元

記者顏伶如／綜合報導
紐約與新澤西州之間的橋梁、隧道收費連續多年並未調整，紐新航港局如今為因應通膨，提案收費調漲1元。圖為通往紐約市的華盛頓大橋收費站。(Getty Images)
紐約與新澤西州之間的橋梁、隧道收費連續多年並未調整，紐新航港局如今為因應通膨，提案收費調漲1元。圖為通往紐約市的華盛頓大橋收費站。(Getty Images)

紐約與新澤西州之間的橋梁、隧道收費連續多年並未調整，紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)日前提案收費將調漲1元。航港局官員表示，調漲是為了因應通膨，而且航港局營收受到疫情影響損失大約30億元。

紐新航港局在規模83億元的2023年預算案中提議，紐約與新澤西州之間的橋梁、隧道收費將增加1元，機場快線(AirTrain)費用則增加0.45元。調漲後的收費標準將於2023年1月1日生效，不過提案12月13日須經航港局董事會表決通過。連結新澤西州多個城市與紐約市的捷運系統PATH通勤火車，費用則維持不變。

根據提案內容，一般車輛在非尖峰時期透過收費道路支付平台「快易通」(E-ZPass)電子付費卡繳費，費用將從目前的11.75元調高至12.75元，尖峰時期價格則從目前的13.75元調高到14.75元。現金收費則從16元調高至17元。

甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)、紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)的機場快線費用將調高至8元。

紐新航港局財務長麥卡尼(Elizabeth McCarthy)17日在董事會會議發言表示，這波從2019年以來第一次費用調漲是因為受到通貨膨脹影響。

不過，機場快線費用調至8元的提案，在會中遭到一名與會人士反對。

與會者安東尼(Jason Anthony)發言時說：「我沒見過有交通運輸主管機關對民眾前往機場收取如此高的費用。我寧可從布魯克林家裡搭Lyft去機場。」

紐新航港局官員說，2021年期間並沒有因為通膨而調高收費，但今年狀況不同。聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)資料顯示，截至10月的過去12個月期期間，消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)顯示所有物品價格上漲7.7%，從2020年以來的消費者物價指數則增加14%，導致調高收費。

機場 新澤西州 指數

上一則

華府農曆新春大遊行 明年華埠盛大回歸

下一則

原擬取消遭反彈 新州維持學校心理健康諮詢計畫

熱門新聞

休士頓男子在行進中大卡車頂上跳舞自拍，枉送一命。(谷歌街景圖)

德州男在行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

2022-11-15 12:38
白人老師( 背對者)發表白人至上理念被偷拍。(808mafiaboss Instagram)

「我的種族超優」德州白人老師自視高 卻因此丟飯碗

2022-11-15 18:20
冰雕展有經典且充滿童趣的聖誕主題，包括冰雕滑梯，適合家庭參觀。(自冰雕展官網)

哈爾濱璀璨冰雕展馬州登場 200萬磅冰塊打造聖誕景觀

2022-11-19 02:13
北卡州大發生本學期第四次學生自殺事件。(記者王明心／攝影)

疑學業壓力大 北卡州大1學生自殺 本學期已4生了結生命

2022-11-16 12:35
普林斯頓大學終身教授史坎蘭因上課時用了被視為種族歧視的字眼遭批評，但校方認為史坎蘭應受到學校學術自由政策的保護。圖為學生走過該校校園。(Getty Images)

普林斯頓大學教授課堂說「黑鬼」非裔學生不滿、呼籲解雇

2022-11-18 15:15
13吋長腳刷新金氏世界紀錄的Tanya Herbert。（金氏世界紀錄提供）

休城女子13吋長腳 破金氏世界紀錄

2022-11-19 12:32

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說