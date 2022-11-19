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費城檢察官克拉斯納彈劾案 送交賓州參議會

編譯柯立偉／綜合報導
賓州眾議會16日以107票對85票通過費城地區檢察官克拉斯納彈劾案，全案將送交州參議會審判。（美聯社）
賓州眾議會16日以107票對85票通過費城地區檢察官克拉斯納彈劾案，全案將送交州參議會審判。（美聯社）

賓州眾議會16日以107票對85票通過費城地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)彈劾案，指控他瀆職不作為，致費城地區犯罪率節節升高；依賓州州憲，全案將送交州參議會審判，但結果何時出爐尚不確定。

彈劾案主要發起人、共和黨籍議員瑪提娜‧懷特(Martina White)說：「克拉斯那否認費城正發生犯罪率飆升的危機，沒有哪位官員可以不受問責」；曾任檢察官的共和黨籍眾議員邦納(Tim Bonner)也說：「如果檢察官可以選擇遵守或執行哪些特定法律，整個社會就會變成無政府狀態。」

獲悉眾議會通過彈劾案後，克拉斯納迅速回應；他說：「這是州議會首次用彈劾權意圖罷免民選官員，只因為他們不喜歡我的想法，也沒有提出任何證據，證明本辦公室政策與犯罪率上升有關。」

事實上，賓州議會兩會確實曾兩度令官員去職，分別是1811年彈劾郡法官庫柏(Thomas Cooper)與1994年賓州最高法院大法官拉森(Rolf Larsen)。

曾任檢察官的民主黨籍眾議員札貝爾(Mike Zabel)表示，共和黨單純為了政治利益就發動彈劾，是將州憲法當成對付異己的武器；他說：「就因為議會多數黨不喜歡某位官員的施政，議會就濫用權力彈劾他？這種為了黨派政治目的將州憲當成武器的作法讓人感到不寒而慄，是我任職議員以來事態最嚴重的一次投票。」

彈劾投票預料會在政治上及法律上遭到重大阻礙，特別是當前共和黨在聯邦眾院「慘勝」、又輸掉聯邦參院的政治氛圍中；此外，即使眾議會已全會通過彈劾，也還需要參議會三分之二多數才能將克拉斯納解職，共和黨雖掌握參議會50席中的28席，但距離通過彈劾所需的34票還有一段距離。

另一方面，參議會原定自15日起休會，雖然共和黨籍臨時議長華德(Kim Ward)表示，只要眾議會將案子送過來，參議會就會延後休會時程，但並未說明參議會預計什麼時候、用多少天來處理此案，也就是說參議會對此案的表決日期仍遙未可知。

彈劾 共和黨 賓州

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