新州3學子 獲羅德獎學金

與新澤西州有關的三名大學生榮獲2023年度的羅德學者獎學金，將可前往英國牛津大學（圖）從事研究。(美聯社)

與新澤西州有關的三名大學生榮獲2023年度的羅德學者(Rhodes Scholars)獎學金，包括普林斯頓大學的瑪麗-蘿絲·申納曼(Marie-Rose Sheinerman)、西點軍校 的楊格仁(Kai Youngren)和耶魯大學 的索菲·哈特納(Sophie Huttner)。

羅德獎學金在全球最富盛名，全國今年有32人入選。申納曼是紐約市人，在普林斯頓主修歷史，方向為俄羅斯、東歐和歐亞專業。楊格仁來自新州 莫里斯郡(Morris)佛羅蘭公園鎮(Florham Park)，在西點軍校主修法律，輔修恐怖主義研究。哈特納是耶魯的全球事務專業，準備重點研究難民和移民問題。疫情期間她隨父母搬到佛羅里達州，此前在薩米特鎮(Summit)的肯特女校就讀。

設立於1902年的羅德獎學金資助獲獎者到英國牛津大學從事研究，迄今已有2000多人獲獎，包括前總統柯林頓、新州國會參議員布克(Cory Booker)與前國會參議員布萊德利(Bill Bradley)。

楊格仁選擇西點軍校是因為祖父勒布朗克(Robert LeBlanc)死於九一一恐怖攻擊，他說：「我要成為具有優秀品質的美國陸軍士兵，羅德獎學金可增進我對衝突根源的了解，使我能為全球其他人提供安全保護。」

申納曼2021年在邁阿密先驅報社實習期間，參與一棟公寓樓坍塌的報導，這則新聞贏得普立兹(Pulitzer)突發新聞報導獎。如今她是普林斯頓日報的主編，她的論文輔導老師、普林斯頓大學教授德維克(Yaacob Dweck)說：「申納曼對社會正義充滿激情，她的發展潛力巨大，可能重構未來數十年的公共領域。」

羅德獎學金每年提供6萬8000元獎金，部分獲獎者可在牛津研修四年，今年有2500多人申請。羅德信託基金表示：「今年的獲獎者是連續第三年在網上產生，候選人和評選人都是遠程獨立操作。我們希望明年恢復一個世紀以來的傳統，在全國各地展開面對面的考試與評選。