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新州前州長夫人離世 享壽75歲

編譯陳韻涵／綜合報導
新州前州長佛羅里歐(左)離世一個多月後，他的夫人盧欣達‧佛羅里歐(右)也隨他而去，享壽75歲。(WFMZ電視台截圖)
新州前州長佛羅里歐(左)離世一個多月後，他的夫人盧欣達‧佛羅里歐(右)也隨他而去，享壽75歲。(WFMZ電視台截圖)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)辦公室16日表示，新州前州長佛羅里歐(James Florio)離世一個多月後，他的夫人盧欣達‧佛羅里歐(Lucinda Florio)也在日前過世，享壽75歲。

佛羅里歐今年9月25日去世，享壽85歲；盧欣達曾為小學教師，當上州長夫人後積極倡議教育活動，尤其熱衷學齡前教育、識字並推廣女權。

此外，盧欣達參與整修位於普林斯頓的新州州長官邸Drumthwacket，佛羅里歐伉儷成為第一對住進該官邸的新州州長夫妻。

現任州長夫人譚米‧墨菲(Tammy Murphy)形容盧欣達「打破常規，選擇成為積極的州長夥伴」。墨菲下令新州降半旗，向盧欣達致敬。

墨菲伉儷在聲明中表示，「作為教育者，佛羅里歐夫人利用她的平台聚焦兒童識字、健康，且持續支持女權和多個組織，鞠躬盡瘁；她監督官邸改造，使其成為真正歡迎所有新州人的地方。我們失去一位朋友，新州則失去一位模範領袖。」

盧欣達17歲時輟學結婚，佛羅里歐同樣於17歲投筆從戎加入海軍，兩人都在多年後才取得高中與大專學歷。

盧欣達在羅文大學(Rowan University)的前身葛拉斯堡羅州立學院(Glassboro State College)取得學士學位，並在松丘(Pine Hill)的約翰葛倫小學(John Glenn School)教導三年級學生長達11年。

佛羅里歐擔任聯邦眾議員時，住在松邱並與盧欣達為鄰，兩人因而相識，1984年開始交往，並雙雙結束前一段婚姻。

佛羅里歐與盧欣達1988年結為連理，佛羅里歐1989年選上新州州長。

盧欣達在夫婿宣誓就任州長後離開杏壇，積極輔佐佛羅里歐的各項政策並成為歷來最常公開露面的新州州長夫人。

盧欣達1990年接受「紐約時報」專訪時表示，「我熱愛教學，但我當時意識到，已經無法持續做我原本想做的事，成為州長夫人，很多人期望妳做更多」。

新州 教育 新澤西州

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