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新州禁令解除 開放「獵熊」首波訂在12月5日

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州將從下月5日起，重新開放獵熊，為期五天，來控制野熊的數量，但此舉受到保護動物團體的抨擊。(取自美國愛護動物協會推特)
新澤西州將從下月5日起，重新開放獵熊，為期五天，來控制野熊的數量，但此舉受到保護動物團體的抨擊。(取自美國愛護動物協會推特)

紐約時報報導，新澤西州漁獵委員會(Fish and Game Council)公聽會日前一致決議，開放實施數年的獵熊禁令，民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)也隨即宣布將撤銷管制，第一波獵熊活動預計於12月5日展開，為期六天，但此期間內若未能將熊群數量減少20%，獵熊許可將延展四天。

撤銷禁令的消息一出立刻引起動物保護組織反彈，新州動保聯盟(Animal Protection League of New Jersey)法務主任多莉絲．林(Doris Lin)表示將向法院提起訴訟以阻止獵熊令生效。

事實上，根據環境保護廳統計，今年1月1日至10月21日止，新州共通報了433起目擊熊出沒的事件，比2021年同期激增130%；同一期間，熊隻對人類財產安全造成的破壞也從2021年的457起爆增至1538起。新州下轄21個郡均傳出案例，其中最多的是蘇薩克士郡(Sussex)701例、摩利斯郡(Morris)411例及沃倫郡(Warren)272例。

此外，2021年沒有發生熊攻擊人類的事件，今年則出現一起；還有數十棟民宅通報自家遭熊入侵，比去年三起熊入侵住宅的案例多上不少，造成損失超過1000元的事件也從去年的25件上升至今年的84件。

墨菲指出，終止獵熊禁令對他而言「並非易事」，但由於預測未來幾年內熊群數量會急遽增加，為保護人民安全，他不得不作出此決定；墨菲說：「雖然我承諾要結束獵熊活動，但現有數據要求我們必須立刻採取行動，以防止人熊互動出現更多悲劇。」

墨菲進一步指出：「鑒於我們的觀察，熊太多造成普通民眾日常生活的困擾是不爭的事實，因此我們(的相關政策)必須朝著不同的方向前進。」

事實上，墨菲一直以來都反對獵熊，即便在熊群數量增加、侵犯人類生活空間時，墨菲9月間也試圖以「非致命」的方式處理熊隻氾濫的問題，遭致共和黨議員抨擊；他當時說：「希望能盡速找到一種『非致命』的方式降低熊群數量，我在6月簽署的總預算案中，就有規畫300萬元的預算控制熊群數量與培訓馴熊人力」；然而墨菲最終仍因熊隻數量過多，不得不選擇開放獵熊禁令。

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