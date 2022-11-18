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派對後爬進垃圾箱 新州鼓手遭回收車壓死

編譯徐薏茹／綜合報導
死者畢斯克夫是地方樂團「地獄火」的鼓手。（取材自推特)
死者畢斯克夫是地方樂團「地獄火」的鼓手。（取材自推特)

新澤西州驚傳垃圾車相關死亡意外，海洋郡(Ocean County)馬納霍金(Manahawkin)社區一名19歲男子在離開派對後爬進垃圾箱，之後被垃圾回收車壓縮，最終在賓州的資源回收場被人發現死亡。

賓州伯克郡(Berks County)地方檢察官辦公室聲明指出，博德斯波羅(Birdsboro)的總回收場(Total Recycling Facility)，12日上午8時41分在一輛回收車傾倒出的垃圾中發現一名男子的遺體。

死者身分經確認為畢斯克夫(Kellen Bischoff)，他是地方樂團「地獄火」(Hellfire)的鼓手，據Daily Voice報導，警方藉由刺青確認其身分；庫茨敦鎮(Kutztown)警察局先前曾接獲他的失蹤通報。

據警探瞭解，畢斯克夫拜訪庫茨敦鎮的親戚，最後一次被人看到為12日清晨，在他離開庫茨敦大學(Kutztown University)校園附近的一場派對後。

監視器畫面顯示畢斯克夫爬進位於雜貨連鎖店美元樹(Dollar Tree)後方的垃圾箱，幾小時候回收車前來收取垃圾，並送往回收場，畢斯克夫的遺體隨後在回收場被人發現。

地方檢察官辦公室的聲明表示，驗屍未發現無法解釋的傷口或謀殺的跡象；另外正等待毒物學結果出爐。

畢斯克夫友人與樂團成員在GoFundMe發起募款活動，以幫助其家人支付葬禮費用，說明寫到：「畢斯克夫是我們地獄火樂團的鼓手，也是我們所有人親愛的朋友，他對於音樂和我們樂團非常投入且熱情。」

賓州 檢察官 新澤西州

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