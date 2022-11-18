普林斯頓大學教授課堂說「黑鬼」非裔學生不滿、呼籲解雇

普林斯頓大學終身教授史坎蘭因上課時用了被視為種族歧視的字眼遭批評，但校方認為史坎蘭應受到學校學術自由政策的保護。圖為學生走過該校校園。(Getty Images)

普林斯頓大學終身教授史坎蘭(Joe Scanlan)因在課堂上使用N字眼而受到批評，部分學生向校方討說法，有人要求解雇他，部分人主張取消他的課程，另外有些人則要求不上他的課而完成學分，但校方辯護說，史坎蘭的教學方式受到學校學術自由政策的保護。

史坎蘭是11月3日在一個視覺藝術講座上，討論非裔 詩人米克森-韋斯特(Jonah Mixon-Webster)的一首詩時，毫不忌諱地說出N字，長達20頁的詩中多處有N字眼。

但學生對史坎蘭提出質疑，非裔大四學生法拉(Omar Farah)當即離開教室，次日向校方投訴，批評史坎蘭的輕率和冒犯歷史，其他學生呼籲解雇他。

史坎蘭三天後向聽課的學生道歉，校方聲明說：「學校保證所有師生在課堂內外的充分言論自由，但部分人對保護言論自由在文字和觀念上的適用，可能認為是冒犯、不明智、不道德和錯誤，但這種保護對追求真理的普林斯頓大學而言至關重要。」

史坎蘭承認他在課堂上說了N字，並對學生敢於說出真話的勇氣感到欽佩，他與該系教務人員協商，以監督學生不再上他的課後，如何修完學分。

史坎蘭2009年加入普林斯頓，他講授的文字學一課是研究單個文字構成的美學。他表示，如果閱讀課不講授米克森-威斯特的詩，就是政治逃避和不誠實，說「我為自己高估了對學生的熟悉而感到遺憾」。

批評史坎蘭的法拉表示，他收到教務長辦公室的電郵，說學校副教務長做了評估，認為從說N字的背景看，並不構成違反種族歧視 和騷擾。電郵還說，教務長辦公室的決定是不可上訴的。法拉表示他次日再度向校方投訴，但同樣沒有成功。

法拉說，校方拒絕採取行動是未盡保護學生免受種族主義 騷擾之責，表明校方是將白人教授的種族挑釁利益置於非裔學生的福祉之上，「我們不會接受」。