普林斯頓大學教授課堂說「黑鬼」非裔學生不滿、呼籲解雇
普林斯頓大學終身教授史坎蘭(Joe Scanlan)因在課堂上使用N字眼而受到批評，部分學生向校方討說法，有人要求解雇他，部分人主張取消他的課程，另外有些人則要求不上他的課而完成學分，但校方辯護說，史坎蘭的教學方式受到學校學術自由政策的保護。
史坎蘭是11月3日在一個視覺藝術講座上，討論非裔詩人米克森-韋斯特(Jonah Mixon-Webster)的一首詩時，毫不忌諱地說出N字，長達20頁的詩中多處有N字眼。
但學生對史坎蘭提出質疑，非裔大四學生法拉(Omar Farah)當即離開教室，次日向校方投訴，批評史坎蘭的輕率和冒犯歷史，其他學生呼籲解雇他。
史坎蘭三天後向聽課的學生道歉，校方聲明說：「學校保證所有師生在課堂內外的充分言論自由，但部分人對保護言論自由在文字和觀念上的適用，可能認為是冒犯、不明智、不道德和錯誤，但這種保護對追求真理的普林斯頓大學而言至關重要。」
史坎蘭承認他在課堂上說了N字，並對學生敢於說出真話的勇氣感到欽佩，他與該系教務人員協商，以監督學生不再上他的課後，如何修完學分。
史坎蘭2009年加入普林斯頓，他講授的文字學一課是研究單個文字構成的美學。他表示，如果閱讀課不講授米克森-威斯特的詩，就是政治逃避和不誠實，說「我為自己高估了對學生的熟悉而感到遺憾」。
批評史坎蘭的法拉表示，他收到教務長辦公室的電郵，說學校副教務長做了評估，認為從說N字的背景看，並不構成違反種族歧視和騷擾。電郵還說，教務長辦公室的決定是不可上訴的。法拉表示他次日再度向校方投訴，但同樣沒有成功。
法拉說，校方拒絕採取行動是未盡保護學生免受種族主義騷擾之責，表明校方是將白人教授的種族挑釁利益置於非裔學生的福祉之上，「我們不會接受」。
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