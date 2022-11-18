監視器拍到屋內疑現鬼影…賓州這家人飽受困擾

賓州 約克郡(York County)一名婦人日前查看家中監視器時竟發現拍到靈異畫面，屋內出現疑似幽靈的不明物體，一家人飽受困擾。

紐約郵報(New York Post)報導，亞曼達．皮特(Amanda Pitt)及丈夫傑弗瑞(Jeffrey)和四名子女2020年開始住在約克郡，從那時起，皮特一家人便一直遇到詭異事件，監視器拍到的畫面顯示，家中不斷發生奇怪的事，例如房門自行打開、水槽自動開啟。

就在前幾天晚上，亞曼達清晨4點左右前去查看某種「沉重的腳步聲」時，看到難以解釋的畫面。她說：「我確認傑弗瑞還在床上，但我覺得腳步聲可能是他的，我檢查攝影 機並盯著看了一會兒，因為我認為我看到了某個人。」

亞曼達在家中並未發現遭人闖入跡象，但家犬在廚房似乎處於高度戒備狀態，之後皮特查看影像並截圖，發現房間出入口似乎有個鬼影。

亞曼達告訴「鏡報」(The Mirror)：「我無法回去睡覺，我躺在那裏打開電視，因為我嚇壞了，我不斷回頭查看攝影機，但再也看不到(鬼影)，所以我覺得可能看到某種東西，隔天早上我甚至不知道該如何理解這件事。」

亞曼達也說因為這疑為幽靈的不明物體並沒有造成任何傷害，他們一家將繼續在此住下去，直到能夠搬走為止。