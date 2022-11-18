大紐約區臺灣大學校友會 新理事就任

臺灣大學校友與校長管中閔（左三）、副校長周家蓓（右二）合影。（蘇斐璋提供）

大紐約區臺灣大學校友會日前在新澤西州 Fort Lee召開第36屆年會，邀請台灣大學校長管中閔教授和副校長周家蓓教授主講，同時召開會員大會，選舉新任理事。

年會因新冠疫情停辦兩年，讓校友們特別珍惜相聚的時刻，和彼此間多年的相互扶持。開幕式由總幹事陳尚勇、滕敬齡主持，會長王相禮致詞。資深理事賴富雄介紹2022-2024 理事，經大會同意後就任。

賴富雄表示，校友會由50年代校友創會，至今38年，他和葛賢芬伉儷每年都參加，很欣喜目前已由80年代校友主掌會務，更高興2000 年畢業校友加入這屆理事，校友會逐步世代交替，是非常好的現象。

校長管中閔以「追求進步，邁向未來–向校友們報告」專題，介紹台大近年來持續進步的方向，包括永續校園、減碳 負碳的社會責任，未來的工作重點有籌備百歲校慶、組建未來大學，他強調校務推動是永續的努力。

副校長周家蓓指出，近年來政府預算撥款有限，台大所分配到的經費相對遠低於與其他世界名校，所以更需要增加自募收入，達到留才攬才育才的目標，校友們對母校捐款，可以指定用途，也可以透過「美國台灣大學學術發展基金會(NTUADF)」得以減稅。

理事李勃興在餐前講座分享他22年來的 「帆船與人生」，禦舟享受到孤獨、自由、快樂。他表示帆船不是貴族活動，不須買船、養船，一樣能享受風帆的樂趣。