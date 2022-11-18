大紐約區臺灣大學校友會 新理事就任
大紐約區臺灣大學校友會日前在新澤西州 Fort Lee召開第36屆年會，邀請台灣大學校長管中閔教授和副校長周家蓓教授主講，同時召開會員大會，選舉新任理事。
年會因新冠疫情停辦兩年，讓校友們特別珍惜相聚的時刻，和彼此間多年的相互扶持。開幕式由總幹事陳尚勇、滕敬齡主持，會長王相禮致詞。資深理事賴富雄介紹2022-2024 理事，經大會同意後就任。
賴富雄表示，校友會由50年代校友創會，至今38年，他和葛賢芬伉儷每年都參加，很欣喜目前已由80年代校友主掌會務，更高興2000 年畢業校友加入這屆理事，校友會逐步世代交替，是非常好的現象。
校長管中閔以「追求進步，邁向未來–向校友們報告」專題，介紹台大近年來持續進步的方向，包括永續校園、減碳負碳的社會責任，未來的工作重點有籌備百歲校慶、組建未來大學，他強調校務推動是永續的努力。
副校長周家蓓指出，近年來政府預算撥款有限，台大所分配到的經費相對遠低於與其他世界名校，所以更需要增加自募收入，達到留才攬才育才的目標，校友們對母校捐款，可以指定用途，也可以透過「美國台灣大學學術發展基金會(NTUADF)」得以減稅。
理事李勃興在餐前講座分享他22年來的 「帆船與人生」，禦舟享受到孤獨、自由、快樂。他表示帆船不是貴族活動，不須買船、養船，一樣能享受風帆的樂趣。
大會最終向兩名資深校友致敬：廖梧興，1958年於台大商學系畢業，與校友蔡仁泰創立紐約亞細亞銀行，他慷慨回饋社區，並長年參與校友會的運作；萬祥玉，1958年畢業於台大醫學系，曾捐款設立台大醫學院女性婦科講座教授研究基金和錢思亮紀念講堂，年會當天是萬祥玉九十歲壽辰，萬祥玉特別叮囑會員，和校友相聚是很重要的，每年務必出席參與年會。【圖文報導：記者 孫影真】
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