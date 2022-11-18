我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

大紐約區臺灣大學校友會 新理事就任

本報新澤西訊
臺灣大學校友與校長管中閔（左三）、副校長周家蓓（右二）合影。（蘇斐璋提供）
臺灣大學校友與校長管中閔（左三）、副校長周家蓓（右二）合影。（蘇斐璋提供）

大紐約區臺灣大學校友會日前在新澤西州 Fort Lee召開第36屆年會，邀請台灣大學校長管中閔教授和副校長周家蓓教授主講，同時召開會員大會，選舉新任理事。

  年會因新冠疫情停辦兩年，讓校友們特別珍惜相聚的時刻，和彼此間多年的相互扶持。開幕式由總幹事陳尚勇、滕敬齡主持，會長王相禮致詞。資深理事賴富雄介紹2022-2024 理事，經大會同意後就任。

  賴富雄表示，校友會由50年代校友創會，至今38年，他和葛賢芬伉儷每年都參加，很欣喜目前已由80年代校友主掌會務，更高興2000 年畢業校友加入這屆理事，校友會逐步世代交替，是非常好的現象。

  校長管中閔以「追求進步，邁向未來–向校友們報告」專題，介紹台大近年來持續進步的方向，包括永續校園、減碳負碳的社會責任，未來的工作重點有籌備百歲校慶、組建未來大學，他強調校務推動是永續的努力。

  副校長周家蓓指出，近年來政府預算撥款有限，台大所分配到的經費相對遠低於與其他世界名校，所以更需要增加自募收入，達到留才攬才育才的目標，校友們對母校捐款，可以指定用途，也可以透過「美國台灣大學學術發展基金會(NTUADF)」得以減稅。

  理事李勃興在餐前講座分享他22年來的 「帆船與人生」，禦舟享受到孤獨、自由、快樂。他表示帆船不是貴族活動，不須買船、養船，一樣能享受風帆的樂趣。

  大會最終向兩名資深校友致敬：廖梧興，1958年於台大商學系畢業，與校友蔡仁泰創立紐約亞細亞銀行，他慷慨回饋社區，並長年參與校友會的運作；萬祥玉，1958年畢業於台大醫學系，曾捐款設立台大醫學院女性婦科講座教授研究基金和錢思亮紀念講堂，年會當天是萬祥玉九十歲壽辰，萬祥玉特別叮囑會員，和校友相聚是很重要的，每年務必出席參與年會。【圖文報導：記者  孫影真】

大紐約區臺灣大學校友會 2022-2024 理事，由賴富雄理事 (後排臺上) 介...
大紐約區臺灣大學校友會 2022-2024 理事，由賴富雄理事 (後排臺上) 介紹並經大會同意後就任。（張佳和提供）

醫學 新澤西州 減碳

上一則

孕婦獨駕共乘車道接罰單 德州提案有意承認胎兒是乘客

下一則

76人籃球隊代表與大費城僑學界華社11/13首次見面溝通

延伸閱讀

美東中校協會朗誦賽 參賽者表現亮眼

美東中校協會朗誦賽 參賽者表現亮眼
MetaMoon音樂節 亞裔歌手疫後紐約首唱

MetaMoon音樂節 亞裔歌手疫後紐約首唱
到紐約差旅必讀 搭計程車變貴 今年底前費率調漲23%

到紐約差旅必讀 搭計程車變貴 今年底前費率調漲23%
11/13東海大學校友會 歡迎校長張國恩聚會

11/13東海大學校友會 歡迎校長張國恩聚會
南加州中國大專院校聯合校友會訪台 獲科技新知

南加州中國大專院校聯合校友會訪台 獲科技新知
成功大學大紐約區校友會年會 嚴浩瑋接任會長

成功大學大紐約區校友會年會 嚴浩瑋接任會長

熱門新聞

休士頓男子在行進中大卡車頂上跳舞自拍，枉送一命。(谷歌街景圖)

德州男在行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

2022-11-15 12:38
犯下殺人奪胎的Taylor Rene Parker。（鮑伊縣法院照片／ABC）

德州女子為了圓謊 殺人奪胎被判死刑

2022-11-10 22:11
40歲的方碧蓮上月遭男友殺害。(家人提供)

芝城華婦方碧蓮遭謀殺 喪葬費無著待援助

2022-11-11 12:12
律師Mason Herring知法犯法，被控誘騙妻子墮胎。（取自Herring Law Firm網站）

哄騙分居孕妻喝水 德州律師被錄下竟在水中加料

2022-11-10 18:53
德州民主黨將選舉失敗歸咎於使共和黨受益的大量黑錢。（美聯社）

德州選舉失利 民主黨人歸咎共和黨黑錢

2022-11-13 13:43
白人老師( 背對者)發表白人至上理念被偷拍。(808mafiaboss Instagram)

「我的種族超優」德州白人老師自視高 卻因此丟飯碗

2022-11-15 18:20

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
LA捷運如遊民之家髒亂暴力 現場直擊好似末日殭屍列車

LA捷運如遊民之家髒亂暴力 現場直擊好似末日殭屍列車