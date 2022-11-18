76人籃球隊代表與大費城僑學界華社11/13首次見面溝通

76人隊總裁在見面會上講解

費城 76人籃球隊宣稱擬在華埠 附近（10-11街&Market街），興建一個超過一萬八千個座位的籃球館，新球館離唐人街僅有1個街區的距離。消息引起中國城業主、商戶和居民的高度關注，華埠居民擔心新球館將給華埠社區帶來巨大的改變。為保護唐人街的繁榮穩定、安全發展及歷史文化，11月13日中午，在大費城僑學界華人 社團聯席會議的組織下，華埠社區各大社團代表、商家等在東方明珠酒樓，召開與76人球隊總裁與球場項目負責人的見面會。

球隊代表向大家介紹整個計劃的具體內容，評估該項目的興建對中國城的交通、社區安全以及華人賴以生存的產業和居民所關切的問題將造成的影響。現場解答民眾的提問，如擔憂華埠交通阻塞、社區安全、泊車困難等各種疑問。

會議上，開發商承諾新場館建成後，場館內部會預留部分空間，給唐人街的企業使用，同時會制定向球迷推廣唐人街商家的計劃。並會與球館附近停車場合作，將球迷引導到大型停車場去，以免他們佔用路邊停車位。還會推出清潔和安全計劃，消除社區對犯罪和垃圾泛濫的擔憂等。

僑學界秘書長張天晨說，費城 76 人球隊的新球館建築計劃將會是近年來影響華埠的最大發展項目之一，僑社不會允許任何損害華埠社區和居民的發展項目。唐人街是凝聚華人社區和文化的典型代表，是展現和傳承華人文化的地方，希望開發商能遵守其對包容性和公平性的承諾，消除新場館所帶來的負面影響，保護唐人街獨特的歷史文化，並讓其可持續發展。

本次見面會目的是交換資訊，並未有具體的實施方案細節。華埠居民高度關注後續的發展。【圖文報導：彭林】