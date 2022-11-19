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寶島老字號“半畝園” 純正北方麵點 美味依舊風靡新州

本報新澤西訊

感恩節將至，位於新州East Hanover的半畝園餐廳，祝大家感恩節快樂，健康平安！以北方麵點為主打的半畝園，是自於1971年創立於臺北的餐飲老字號。其味道正宗，價格親民，多年來深受新州食客們所喜愛。

   半畝園的麵點全部為純手工製作，口感勁道，美味正宗。光是麵條就有十餘種選擇之多，有牛肉牛筋面、紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵、乾拌牛肉麵、榨菜肉絲面、雪菜肉絲面、排骨麵、雞排面、陽春麵、擔仔麵、肉燥面、炸醬麵、擔擔麵、豬腳麵、酸辣涼麵、招牌涼麵等。

  其地道的紅燒牛肉麵，牛肉燉得十分軟爛，湯頭濃郁，大塊的牛肉搭配上Q彈的麵條，一口吃下去，讓人直呼過癮。半畝園的餅類，也可謂是稱霸全場。剛出爐的牛肉餡餅，外皮酥薄，內餡紮實，入口多汁，讓人回味無窮；醬肉燒餅，肉色醬紅，入味酥鬆，口感細膩，醬香醇厚，搭配上熱乎乎的芝麻燒餅，越嚼越香，堪稱一絕；而層層疊疊的手抓餅，則薄如紙張，香酥可口，搭配幾碟小菜，一碗甜粥，簡單又滿足！

  因此，想要品嘗純正北方麵點的朋友們，歡迎光顧半畝園餐廳（A&J Bistro）。地址：352 Rt.10, East Hanover, NJ 07936；電話：973-506-9066、973-585-7238。

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