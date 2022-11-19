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費城檳城超市 慶祝開業20週年　超低特價酬賓 欲購從速

本報費城訊
各界嘉賓與檳城超市員工合影。前排右9-10為總裁張嶽龍、陳建武，左2為經理周霞笛。
各界嘉賓與檳城超市員工合影。前排右9-10為總裁張嶽龍、陳建武，左2為經理周霞笛。

費城檳城超級市場日前在金鼎海鮮酒樓舉行慶祝創辦開業20週年慶典。費城市議員歐大衛（David Oh）、費城2區警察局局長金瑞(Kimrey)與檳城超市管理層人員及員工200多人齊聚一堂， 同歡共慶。

  檳城超市總裁張嶽龍、陳建武歡迎各界嘉賓的到來，他們表示，為了迎接20週年慶，超市進行了全新裝修，乾淨明亮。同時為了回饋消費者的厚愛，許多商品以低於進貨價的特價銷售，歡迎顧客前往購買。

  經理周霞笛（Berry Zhou）致辭表示，感謝嘉賓們百忙中參加慶典活動，感恩員工們共同走過20年的如梭歲月，感謝一路上各部門員工們的支持、付出和奉獻，兄弟姐妹們同心協力，辛勤工作，伴隨著超市的壯大和成長，為超市立下的汗馬功勞，公司領導銘記於心。冀望未來的日子裡，繼續攜手共進。再創輝煌。與此同時，超市向工作了不同年限及退休的員工頒發了獎品，獎品有IPhone、IPad及各種電器產品，並向在場嘉賓贈送了超大保溫袋及保溫杯禮品。

  檳城超市地址：5520 Whitaker Ave Philadelphia PA 19124，營業時間：七天8am-8pm，電話：215-537-8938【圖文報導：彭林】

費城 警察 退休

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